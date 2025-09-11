Satisface a NL proyecto de presupuesto federal

El gobernador Samuel García dijo estar contento porque, pese a que no es un estado gobernado por Morena, en el proyecto de Presupuesto Federal para el 2026, Nuevo León será el cuarto estado que recibirá más recursos financieros, casi un 9 por ciento de lo asignado en este año en curso.

Y con esa proyección, el mandatario estatal adelantó que este jueves iniciará las reuniones con el Tesorero estatal, Carlos Garza, para delinear el proyecto de Presupuesto Estatal 2026 de Nuevo León, plan financiero que, según adelantó, no considerará aumentos, ni tampoco nuevos impuestos para la población.

El plazo para presentar el proyecto estatal de gastos ante el Congreso Local vence el 20 de noviembre.

García Sepúlveda expresó que esperará a que se apruebe el presupuesto federal y a que los legisladores federales “ya no le muevan a los números” para definir el plan de gastos de carácter estatal.

"Nos fue muy bien. Se ha notado que las gestiones con gobierno federal sirvieron. Yo quiero felicitar a Hernán Villarreal, secretario de Movilidad. Es perfil muy bajo, pero muy bueno. Anduvo en México ida y vuelta para bajar recursos y en el Presupuesto de Egresos”, explicó.

Aseguró estar contento porque, pese a que la entidad no está gobernada por Morena, partido político del gobierno federal, en ese proyecto a Nuevo León le fue muy bien, con la asignación de partidas financieras para seguir apoyando el progreso de la entidad.

"Estoy contento porque, aunque no somos estado de Morena, somos el cuarto estado que más va a recibir dinero y que más creció en relación con el año pasado [...] Es un gran síntoma, con todos los estados, que Nuevo León fue de los más beneficiados”, afirmó.

Además, comentó que se llevó otra buena noticia en ese plan presupuestal que presentó el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y tiene que ver con el Tren de Pasajeros "Golfo de México”, que el pasado martes comenzó a construirse.

"Y en materia de obra pública también me llevé la grata noticia de que el Tren del Norte, como le hemos llamado, que va de Saltillo a Nuevo Laredo, el 90 por ciento es en Nuevo León, prácticamente desde que entras a García hasta Nuevo Laredo, ese tren se va a ejercer y a construir en Nuevo León”, aseguró.

Aclaró que la inversión es mucho mayor a lo que inicialmente se informó y sentará un precedente histórico.

"No es de 87 mil millones de pesos, sino de 110 mil millones de pesos. Es la obra pública federal más grande construida en la historia de Nuevo León. Si sumamos ese tren, más las líneas del Metro del Estado, más las nuevas carreteras del Estado, los camiones, más los trenes, el nuevo Aeropuerto , la nueva Aduana, los nuevos hospitales, éste va a ser sin duda el sexenio, por mucho, rompe récords en inversión pública y eso nos está trayendo que haya mucho empleo, mucha derrama y ser primer lugar en todo”, aseveró.

Sobre el proyecto de presupuesto estatal, dijo que comenzarán a delinearlo, aunque se espera que primero se apruebe el federal.

"Hoy a la 1 PM tengo reunión con el tesorero Carlos Garza para empezar a hacer el presupuesto estatal, tenemos hasta el 20 de noviembre, así que hay tiempo”, expuso. "Vamos a esperar a que se apruebe el federal, que ya no me le muevan al federal, y ya con eso terminar de ajustar el estatal que, como siempre nada de impuestos nuevos, nada de aumentos, con lo que hay vamos a terminar toda la obra que empezamos en Nuevo León”, declaró.

En este 2025, como parte del presupuesto federal, se asignaron a Nuevo León 219 mil 675 millones de pesos, pero ahora para el 2026 la Federación proyecta un aumento de 18 mil 826 millones de pesos para que la entidad reciba 238 mil 501 millones de pesos, un alza de 8.57 por ciento, si la Cámara de Diputados no modifica los números.

