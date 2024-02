Se amparan municipios en contra de embargo de cuentas

“Venimos a presentar un amparo para lograr la suspensión y que no afecte la operatividad de los gobiernos municipales"

“Y a qué me refiero con la operatividad, en que estos procesos que son ilegales, porque no cumplieron con todos los pasos de notificación y por supuesto de embargo, actúan en contra con abuso de autoridad de los gobiernos municipales y hoy, obviamente, nos tienen contra la pared en donde ponemos en riesgo la iluminación de la ciudad, la seguridad de nuestros policías, el mantenimiento de los parques, los servicios públicos, como recoger la basura, escombro, entre otros y no se dan cuenta que esto afecta directamente al ciudadano”

Daniel Carrillo