Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_30_at_6_24_35_PM_7daef3d7cd
Nuevo León

Se incendia casa por fuga de gas; hay un lesionado

Trascendió que el fuego inició en la cocina, y que la víctima no se percató sino hasta que las llamas llegaron a la habitación donde descansaba

  • 30
  • Agosto
    2025

El incendio de una casa, producido presuntamente por una fuga en un tanque de gas, dejó a un hombre con quemaduras, en Juárez.

Trascendió que el fuego inició en la cocina, y que la víctima no se percató sino hasta que las llamas llegaron a la habitación donde descansaba.

Ante los gritos de auxilio, y la densa columna de humo, vecinos hicieron un boquete en uno de los muros para que el hombre pudiera escapar.

El siniestro ocurrió en la colonia Villa Anzures, a la altura del cruce de calles Lirio y Jacaranda.

La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, resultó con quemaduras de primero y segundo grado.

Se informó que estaba consciente y estable durante el traslado hospitalario.

De forma extraoficial se dijo que autoridades municipales recomendaron no habitar el inmueble hasta que un peritaje determine la estabilidad de la estructura.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
156a068d_3709_49bb_b5fa_4862b507602f_4bc7a834c2
Atiende PC reporte de incendio en comercio de Monterrey
mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
publicidad

Últimas Noticias

AP_25243096444689_e6923e876c
La cumbre de la OCS: un contrapeso a Occidente
Tigres_1f52e2c173
¡Bajó un Ángel! Correa le da el triunfo a Tigres ante Santos
AP_25242861925104_876e04c478
Tirador de bar en Montana enfrenta cuatro cargos de asesinato
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×