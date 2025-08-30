Se incendia casa por fuga de gas; hay un lesionado

El incendio de una casa, producido presuntamente por una fuga en un tanque de gas, dejó a un hombre con quemaduras, en Juárez.

Trascendió que el fuego inició en la cocina, y que la víctima no se percató sino hasta que las llamas llegaron a la habitación donde descansaba.

Ante los gritos de auxilio, y la densa columna de humo, vecinos hicieron un boquete en uno de los muros para que el hombre pudiera escapar.

El siniestro ocurrió en la colonia Villa Anzures, a la altura del cruce de calles Lirio y Jacaranda.

La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, resultó con quemaduras de primero y segundo grado.

Se informó que estaba consciente y estable durante el traslado hospitalario.

De forma extraoficial se dijo que autoridades municipales recomendaron no habitar el inmueble hasta que un peritaje determine la estabilidad de la estructura.

