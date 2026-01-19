Señalan falta de políticas públicas y acción en anexos

Luego de que se encontró al maestro colombiano desaparecido dentro de un anexo, diputados locales resaltaron la falta de políticas públicas y acciones por parte de las autoridades correspondientes en su regulación.

La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes señaló que aunque sí existen leyes que regulen estos centros de rehabilitación, aún existen muchos vacíos, que permiten prácticas incorrectas dentro de estos lugares.

“Sí es importante generar toda una política y una reglamentación entorno a este tipo de espacios, porque probablemente hay algunos que si cumplan y den toda la rehabilitación para todas aquellas personas que lo necesitan, pero en otros casos no".

“Así que sí es necesario tener un padrón bien establecido de estos lugares y las reglas y normas que se tienen que cumplir hacia su interior”, dijo Sandra Pámanes.

Por otra parte el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente agregó que es una tarea en la cual la Secretaría de Salud debe poner suma atención, para que quienes están en los anexos sean tratados como se debe.

“Definitivamente la Secretaría de Salud no está haciendo su trabajo en esa materia, creo que tienen que poner atención en todos y cada uno de los anexos para que las personas que estén internadas tengan todas las medidas necesarias primero para garantizarles una sana estabilidad y una recuperación en esos centros".

“Debe de haber mínimo un padrón de todos los anexos que hay, al menos públicamente hoy no lo han presentado”, agregó Carlos de la Fuente.

Anteriormente, el Congreso del Estado ya había hecho un exhorto a la Secretaría de Salud para que se creara este padrón de anexos, del cual siguen esperando respuesta.

Fue el pasado viernes que el maestro colombiano desaparecido, Leonardo Ariel Escoba Barrios fue encontrado en un anexo en el municipio de Juárez, luego de haber sido confundido por una persona en situación de calle.

Según contó el maestro que llegó a Nuevo León en un vuelo escala, después de unas vacaciones en su natal Colombia, sin embargo, por irregularidades en su arribo fue detenido de manera ilegal y fue víctima de tortura física y abandono institucional por parte de autoridades federales.

Tras su liberación estuvo cuatro días deambulando sin comer, sin tomar agua y gravemente herido tras la golpiza que le proporcionaron y fue ahí cuando los hombres del centro de rehabilitación lo encontraron y lo trasladaron a sus instalaciones.

Comentarios