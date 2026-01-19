Podcast
escena_alfonso_herrera_a55c53fc01
Escena

Alfonso Herrera protagonizará La casa de los espíritus en Berlín

La serie de Prime Video, basada en la novela de Isabel Allende, participará en la sección Special Series de la Berlinale con un elenco internacional

  • 19
  • Enero
    2026

La serie "La casa de los espíritus", basada en la novela homónima de Isabel Allende, formará parte de la 76ª edición de la Berlinale dentro de la sección Special Series.

La producción, realizada por Prime Video, contará con la participación protagónica del actor mexicano Alfonso Herrera.

La historia será contada a lo largo de ocho episodios y adapta uno de los relatos más influyentes de la literatura latinoamericana.

En su participación en el proyecto, Herrera interpreta a Esteban Trueba, el patriarca autoritario de la familia y uno de los personajes masculinos más complejos de la obra de Allende.

El actor, de 42 años, señaló que el proyecto nace del respeto por la memoria, el diálogo y la identidad latinoamericana.

“Es un reflejo de nosotros y de nuestra historia como región”, expresó en un comunicado.

La serie fue desarrollada por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, mientras que la producción ejecutiva está a cargo de la actriz Eva Longoria.

El elenco es de carácter internacional y reúne a intérpretes de distintos países.

La actriz española Nicole Wallace da vida a Clara del Valle en su etapa juvenil; la argentina Dolores Fonzi interpreta la versión adulta del mismo personaje. También participan Maribel Verdú y Eduard Fernández, ambos de España.

El reparto incluye además a la mexicana Fernanda Castillo y a la chilena Antonia Zegers.

Publicada en 1982, "La casa de los espíritus" recorre varias décadas de la historia de Chile.

La trama sigue a tres generaciones de la familia Trueba, entrelazando drama político, memoria histórica y realismo mágico.

La Berlinale se celebrará en Berlín del 12 al 22 de febrero.

En esa sección, la serie compartirá espacio con producciones de otros países, como la española Ravalear y el western The Weight.


Comentarios

Etiquetas:
