Cerrar X
Miguel_Flores_e530869daf
Nuevo León

Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores

Además, subrayó que la continuidad de proyectos estratégicos como la Interserrana es vital para consolidar a Nuevo León como un polo de inversión

  • 28
  • Septiembre
    2025

La recién inaugurada primera etapa de la carretera Interserrana es más que una vía de comunicación; se trata de un motor estratégico que reducirá los tiempos de traslado y detonará el turismo y el desarrollo económico del sur del estado, indicó el secretario general de gobierno, Miguel Flores.

El funcionario estatal estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la primera fase encabezada este fin de semana por el gobernador Samuel García, en Galeana.

“Estamos sumamente orgullosos de la primera etapa de esta obra estratégica. Esta carretera facilitará la movilidad del transporte de carga y, lo más importante, traerá grandes beneficios a las familias y empresas mediante la atracción de visitantes a la región sur y citrícola”, señaló Flores.

13 SUPERVISA GOBERNADOR OBRAS DE CARRETERA INTERSERRANA; TRAMO 3 CON CARRETERA 57 AVANZA 86�.JPG

Además, subrayó que la continuidad de proyectos estratégicos como la Interserrana es vital para consolidar a Nuevo León como un polo de inversión y una entidad líder a nivel nacional.

Esta vialidad es parte del Plan Maestro de Movilidad del estado, que contempla iniciativas clave como transporte digno, movilidad inteligente, calles completas y una robusta conectividad regional.

“Esta obra es el claro ejemplo de que en Nuevo León se trabaja sin descanso para continuar siendo el mejor estado para nacer, crecer, educarse y vivir”, concluyó el secretario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bernal_horcasitas_tamaulipas_8c3b44477b
Bernal de Horcasitas: un gigante de piedra en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T080714_557_2ca8f9bdeb
Catedral de Saltillo estrenará nueva iluminación este lunes
image00005_ffdeb68af6
Anuncia Samuel construcción del Parque Estatal Presa León
publicidad

Últimas Noticias

67b932ef_483b_4944_9665_6c53fed6b9c9_8725aa07e3
Todo listo para renovar el Poder Judicial de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_4264fccda4
Fallece interno en centro de rehabilitación de Reynosa
EH_CONTEXTO_2025_09_29_T143634_422_7bfa86d7d4
Avanzan estudios sobre contaminación en Laguna La Escondida
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×