Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_06_at_7_33_08_PM_1_7fe9f72dd5
Nuevo León

Sesionarán San Pedro y Monterrey bajo la escultura Niña Cangrejo

Ambos municipios iniciarán los trámites para renombrar a la actual Calzada San Pedro en honor a Mauricio Fernández, al sesionar bajo la escultura

  • 06
  • Octubre
    2025

Los ayuntamientos de Monterrey y San Pedro iniciarán los trámites para renombrar a la actual Calzada San Pedro en honor al fallecido político Mauricio Fernández, al sesionar bajo la escultura monumental Niña Cangrejo.

Síndicos y regidores de Monterrey aprobaron por unanimidad realizar una sesión extraordinaria fuera de su sede oficial para coordinarse con el municipio de San Pedro e impulsar la designación.

La sesión se llevará a cabo el próximo 9 de octubre a las 9:00 horas. 

El sitio elegido será un punto simbólico de conexión: el cruce de la Calzada San Pedro y Vía Angélica, junto al monumento “Niña Cangrejo”, una obra impulsada por el propio Fernández durante su gestión.

Debido al pronóstico de lluvias, el Cabildo autorizó el Centro Cultural Plaza Fátima como sede alterna para la realización de la sesión.

Durante la misma reunión, el cuerpo edilicio aprobó suscribir un convenio de colaboración con la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística.

El acuerdo tiene como objetivo llevar a cabo diversas actividades con alto valor cultural y educativo dirigidas a los regiomontanos.

Entre los proyectos con esta alianza destacan un taller de genealogía e historia familiar y un diplomado de historia de Monterrey, entre otras.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
c8f30b64_2db4_48b7_b87a_9af7d6851c5f_04aece03ca
Entregan medalla ‘Mauricio Fernández’ en Congreso a familiares
ba7d8588_59a0_46e1_9f0b_e4c00760c432_0fe4c285ef
San Pedro y CMIC donan más de $1 mdp en equipo médico
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×