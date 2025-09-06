Cerrar X
Nuevo León

Sheinbaum llega a Nuevo León para encabezar acto en Macroplaza

Al filo de las 18:00 horas y bajo una ligera llovizna, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó esta tarde a Nuevo León

  • 06
  • Septiembre
    2025

Al filo de las 18:00 horas y bajo una ligera llovizna, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó esta tarde a Nuevo León.

Sheinbaum arribó  a la Base Aérea Miltar(BAM), Número 14, frente al Campo Militar.

Encabezará una concentración en la Macroplaza, con motivo de su Primer Informe de Gobierno.

A su llegada, en el municipio de Salinas Victoria, estuvo acompañada de autoridades civiles y militares.


