Sheinbaum llega a Nuevo León para encabezar acto en Macroplaza
Al filo de las 18:00 horas y bajo una ligera llovizna, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó esta tarde a Nuevo León
- 06
-
Septiembre
2025
Al filo de las 18:00 horas y bajo una ligera llovizna, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó esta tarde a Nuevo León.
Sheinbaum arribó a la Base Aérea Miltar(BAM), Número 14, frente al Campo Militar.
Encabezará una concentración en la Macroplaza, con motivo de su Primer Informe de Gobierno.
A su llegada, en el municipio de Salinas Victoria, estuvo acompañada de autoridades civiles y militares.
