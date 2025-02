Sin actuar San Pedro ante ruido y venta ilegal en estacionamiento

Vecinos de la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García, continúan denunciando un problema de ruido extremo y venta ilegal de vehículos en un estacionamiento subterráneo de una torre de oficinas.

La queja principal se centra en las molestias causadas por el encendido y aceleramiento de autos de lujo, lo que provoca ruidos fuertes que afectan a los residentes, incluso durante días festivos o de descanso.

Desde hace varios meses, los vecinos aseguran que el vendedor, identificado como Eduardo Ruiz, realiza la venta de autos deportivos de lujo, cuyos motores grandes generan un estruendoso sonido al ser encendidos y acelerados.

Según varias denuncias realizadas con anterioridad y ya expuestas desde diciembre del año pasado en este mismo medio, el ruido suele ser más intenso en horarios específicos, generalmente a las 11:00 horas y a las 20:00 horas, y puede durar varias horas, interrumpiendo la tranquilidad de los residentes cercanos.

Además de las molestias por el ruido, los denunciantes afirman que Ruiz ocupa tres cajones de estacionamiento, bloqueando dos de ellos de manera ilegal, lo que también ha generado inconformidades.

El estacionamiento tiene un letrero que indica que esos espacios son de uso exclusivo, pero Ruiz coloca los vehículos en sentido horizontal, obstruyendo así el acceso.

Pese a las repetidas quejas, el gobierno de San Pedro aún no ha tomado medidas para abordar el problema. Los residentes han solicitado que la venta de vehículos se traslade a otro lugar donde no afecte la calidad de vida de la comunidad, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Este caso resalta la falta de acción por parte de las autoridades municipales ante situaciones que afectan directamente a los vecinos, quienes buscan una solución definitiva para evitar molestias mayores.

Comentarios