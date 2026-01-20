Solicitan organismos autónomos pago de recursos completo

Una vez más, los organismos autónomos denunciaron la falta del pago de recursos completo por parte del Poder Ejecutivo, por lo cual solicitaron la entrega inmediata para no afectar el pago de sus trabajadores.

Fue en el Congreso del Estado donde la presidenta del Legislativo, Itzel Castillo, el Fiscal General, Javier Flores, la presidenta del Poder Judicial, Laura Perla Cordova, Olga Susana Méndez de la Comisión de los Derechos Humanos, Alejandro Reynoso, Auditor Superior del Estado, la titular del INFONL, Brenda Lizeth González, junto con la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, y el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, hicieron el llamado y dijeron que tanto nóminas de trabajadores como su operación se verán afectadas si no se entregan los recursos.

“Es claro, lo hemos visto desde varios años, este gobernador busca la manera de presionar e inducir. Creo que hace algunos días el secretario general de gobierno declaró que no le iba a dar más recursos a los organismos autónomos; no se trata de darnos más, se trata de darnos lo que nos corresponde.

“Es preocupante pensar qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo con esos recursos que está dejando a un lado o dejando de depositar a estos organismos”, dijo Itzel Castillo, presidenta del Congreso del Estado.

La Fiscalía General del Estado denunció que esta primera quincena les hicieron falta $20 millones de pesos; el Poder Judicial denunció un faltante de $14 millones; Derechos Humanos indicó que fueron $2 millones de pesos lo que faltó, mientras que el INFONL dijo que fueron $879,166 pesos.

“Son múltiples las consecuencias que trae el recorte; como ustedes saben, el año pasado se contrataron 360 personas entre peritos y policías ministeriales, se dio un aumento salarial que no se les daba desde hace 8 años.

“Y eso aunque sería suficiente para pagar nómina, la afectación sería grande en la operación de la Fiscalía, desde recursos propios para el funcionamiento, insumos para periciales y en sí toda la consecuencia de esta institución”, dijo el fiscal Javier Flores.

En el mismo sentido, la presidenta del Poder Judicial, Laura Perla Córdova, indicó que también se verían afectadas las funciones de su organismo.

“En el caso particular del poder judicial, contamos con 2,500 empleados a los que, pues, tenemos que garantizarles su pago quincenal, pero adicionalmente, es importante que se vea que nosotros atendemos aproximadamente a 150,000 personas en el año que acuden a buscar solución a sus procedimientos, que acuden a buscar justicia, y estamos siempre con el ciudadano.

“Esto se vería sumamente afectado si no tenemos la garantía de nuestro presupuesto, y más aún la planeación de las acciones para corregir incluso aquellas fallas que pudiéramos presentar; entonces es muy importante para nosotros contar con la certeza y la certidumbre de tener un presupuesto”, dijo Laura Perla Cordova.

