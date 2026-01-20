Exige ONG información sobre 200 presos políticos en Venezuela

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este martes que se les brinde información sobre 201 presos políticos recluidos en Venezuela, debido a que desconocen en que centro de reclusión se encuentran.

"En esta oportunidad venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (alguna) forma de detención que puede constituir desaparición forzada", señaló Diego Casanova.

Aseguró que las autoridades niegan información a los parientes sobre el paradero de estas personas que, explicó, fueron detenidas en sus casas o en las calles.

Por su parte, otros manifestantes acudieron a la Fiscalía para entregar un documento en el que el CLIPP detalló en una lista los casos de al menos 201 "personas en situación de desaparición forzada".

"Los cuerpos de seguridad del Estado privan de libertad a ciudadanos sin orden judicial y niegan sistemáticamente su paradero durante los días, semanas, meses y años posteriores a la aprehensión", indicó en el escrito.

Este Comité pidió "información inmediata sobre la ubicación exacta y las condiciones de reclusión", acceso de familiares y defensa técnica a los centros y certificación de salud con "médico forense independiente".

Exigen libertad inmediata y plena para todos

Reiteró la propuesta de crear una mesa de diálogo con la Fiscalía, otras organizaciones y representantes de Naciones Unidas para "garantizar los derechos humanos, acelerar las liberaciones y alcanzar la justicia". Además, exigió la "libertad inmediata y plena para todos".

Hiowanka, hermana del preso político Henryberth Rivas contó a la agencia EFE, que luego del anuncio del presidente del Parlamento sobre la liberación de un "número importante" de personas, decenas de familiares fueron a "diferentes centros de detención con la esperanza de que realmente" se concretaran.

"Estamos todos preocupados, estamos desgastados, pero aquí vamos a continuar en cada centro de detención", aseguró Ávila.

De acuerdo con dicha organización, la cifra de presos políticos se contiene en 777, luego de la liberación de 143 personas tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Trump asegura que han liberado a muchos presos políticos

El presidente Donald Trump aseguró este martes que, el Gobierno de Venezuela ha liberado a "muchos presos políticos".

"Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela", apuntó el mandatario republicano.

Trump afirmó que el asunto de los presos políticos fue uno de los temas tratados en la comparecencia de Trump, en donde destacó los logros obtenidos durante el primer año de su segundo mandato.

