Sufren 20 familias falta de luz por cinco días en Guadalupe

Al menos 20 familias de la colonia Veintiuno de Enero en Guadalupe han enfrentado cinco días sin servicio eléctrico, lo que ha generado afectaciones significativas en su calidad de vida.

La falta de luz ha provocado la pérdida de alimentos, medicamentos inservibles y dificultades para sobrellevar las altas temperaturas que se registran en la región.

Vecinos de la calle 5 de Febrero, específicamente entre las calles 21 de Marzo y 8 de Mayo, han denunciado la falta de respuesta efectiva por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A pesar de múltiples visitas de cuadrillas de la empresa, la problemática sigue sin resolverse y los afectados solo han recibido explicaciones contradictorias.

Velia Cruz, una de las vecinas afectadas, expresó su frustración por la falta de soluciones.

“La primera vez nos dijeron que no podían arreglarlo porque había una fuga de gas, pero cuando revisamos, nos dimos cuenta de que era mentira. Solo nos dan excusas”, señaló.

Otro de los afectados, Armando Alcocer, comentó que, aunque la CFE ha identificado el problema, les han dicho que las reparaciones tendrán que esperar debido a la falta de material.

“Nos dicen que el cableado que necesitan fue asignado a otra cuadrilla y que nosotros tenemos que esperar”, mencionó.

La situación es especialmente crítica debido a que muchos de los habitantes de la colonia son adultos mayores, quienes han sufrido las consecuencias de la falta de electricidad, en particular durante las noches calurosas.

Francisco Luna, otro vecino, describió lo complicado que ha sido tratar de dormir en estas condiciones.

“Tengo abanicos, pero no tengo dónde conectarlos. No puedo dormir por el calor… Ya hemos hablado con las autoridades, pero si no nos hacen caso, algunos vecinos han sugerido cerrar las calles como protesta”, advirtió.

A lo largo de los días, las explicaciones de la CFE han variado. En un inicio, señalaron una posible fuga de gas como impedimento para la reparación; luego, mencionaron la falta de cableado adecuado y, posteriormente, la necesidad de podar un árbol antes de realizar cualquier intervención.

Sin embargo, los vecinos siguen sin solución y con la incertidumbre de cuánto tiempo más deberán soportar esta situación.

Las familias afectadas esperan que la CFE actúe de manera inmediata para restablecer el servicio y evitar que el problema se prolongue aún más. Hasta el momento, no han recibido una fecha concreta para la solución del problema.

