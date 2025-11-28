Suma Monterrey más de 8,000 pares de lentes gratuitos entregados

El municipio de Monterrey reforzó su compromiso con el bienestar de sus habitantes, al alcanzar la cifra de casi 8,000 lentes gratuitos entregados a través del programa "Monterrey Se Ve Mejor".

Esta iniciativa busca garantizar el acceso a la salud oftalmológica para todas las edades, pues los problemas de la vista pueden presentarse independientemente de la edad de una persona.

Este jueves, la entrega más reciente se llevó a cabo en la colonia Paseo de Cumbres, beneficiando a familias regiomontanas que, de otra manera, tendrían dificultades para acceder a estos servicios de primera necesidad.

Un esfuerzo vital ante el aumento de problemas visuales

La presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, resaltó que el programa no solo ofrece la entrega de lentes, sino que también incluye exámenes de la vista gratuitos para infancias, jóvenes, adultos y personas mayores.

"Monterrey Se Ve Mejor" surgió como una respuesta directa al incremento de problemas visuales en la población, una situación fuertemente asociada al uso constante de celulares, pantallas y computadoras. La falta de atención a estos padecimientos afecta significativamente el desempeño escolar, laboral y social de los ciudadanos.

Exámenes y Graduaciones sin Costo

Impulsada por la administración del alcalde Adrián de la Garza, esta estrategia tiene como objetivo central mejorar la calidad de vida de la gente mediante exámenes visuales y graduaciones personalizadas sin costo.

Desde el pasado mes de septiembre, la estrategia se ha mantenido activa realizando brigadas oftalmológicas en distintos Centros de Bienestar Familiar del municipio, acercando los servicios a las colonias.

En el evento de entrega en Paseo de Cumbres, se contó con la presencia de diversas autoridades y legisladores, incluyendo al jefe del Gabinete, Fernando Margáin; el secretario de Administración, Marcelo Páez; el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; la directora general del DIF municipal, Ivonne Álvarez; la diputada federal Annia Gómez, y la legisladora local, Cecilia Robledo, quienes atestiguaron el impacto positivo del programa en la comunidad.

¿Cuáles son los problemas visuales más comunes?

Los problemas de vista más comunes son los errores de refracción (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia) y enfermedades como las cataratas y el glaucoma.

Estas condiciones afectan el enfoque o la salud del ojo, provocando síntomas como visión borrosa, distorsionada o dificultad para ver de cerca o de lejos.

