suman_24_casos_sarampion_708b65bfda
Nuevo León

Suman 24 casos de sarampión; lidera Juárez estadística

En segundo lugar de contagios se encuentra García con cinco casos; mientras que Monterrey ocupa el tercer puesto con cuatro más

  • 19
  • Febrero
    2026

El sarampión continúa en incremento en Nuevo León con 24 casos confirmados y el municipio de Juárez a la cabeza de la estadística con seis incidencias, reveló la Secretaría de Salud.

Durante rueda de prensa, se informó además que en promedio se analizan entre 30 a 40 pacientes con sospecha de la enfermedad.

En segundo lugar de contagios se encuentra García con cinco, mientras que Monterrey ocupa el tercer puesto con cuatro.

“Todavía la incidencia es baja, pero no significa que no haya riesgo”, advirtió Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, “tenemos que seguir vacunando”.

Al enfatizar que a nivel nacional han fallecido 31 personas que no tenían inmunidad, la funcionaria reiteró el llamado a aplicarse la dosis.

sarampion-mexico.jpg

En ese sentido, abundó que tan solo en lo que va del año se han puesto 548 mil 865 vacunas. Sin embargo, la Federación fijó como meta para el Estado alrededor de 1 millón.

Analizan reforzar vacunación ante Mundial de Futbol

Cuestionada sobre el flujo de viajeros esperados en Nuevo León por el Mundial 2026, Marroquín aseguró que está sobre la mesa reforzar las acciones en puntos de alta afluencia.

“Sí estamos considerando tener módulos de vacunación en los sitios de mayor movilidad como centrales de autobuses y aeropuertos.

“Vamos a estar en colaboración con las diferentes organizaciones para que nos permitan tener presencia en estos lugares”, detalló.


Comentarios

