Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
shakira_beele_7b3b832abc
Escena

Shakira y Beéle graban video musical en su natal Barranquilla

Shakira y Beéle grabaron un nuevo video musical en Barranquilla tras el carnaval. La producción incluye locaciones icónicas de la ciudad

  • 19
  • Febrero
    2026

La cantante colombiana Shakira volvió a su ciudad natal para grabar un nuevo video musical junto al artista urbano y de afrobeats Beéle, también originario de la costa Caribe.

Las primeras imágenes del rodaje circularon en redes sociales, donde ambos aparecen sobre el capó de un autobús antiguo mientras interactúan con la cámara en un ambiente relajado y callejero.

Concepto urbano y cultura local

En uno de los videos compartidos, Beéle menciona el término “coleto”, una palabra que en el pasado tenía una connotación negativa, pero que dentro de la escena urbana ha sido resignificada para describir autenticidad, cercanía con la calle y espíritu emprendedor.

El proyecto muestra a los artistas recorriendo distintos puntos de Barranquilla, reforzando el vínculo de ambos con la ciudad que los vio crecer.

Cabe señalar que el rodaje incluyó el tradicional Barrio Abajo, conocido por su fuerte identidad cultural y por su proyecto de muralismo que lo ha convertido en un museo a cielo abierto.

El alcalde Alejandro Char fue quien confirmó la presencia de los artistas, al compartir en redes sociales imágenes del encuentro durante las grabaciones.

Horas antes, la producción también filmó en el malecón del río Magdalena, uno de los espacios turísticos más visitados, donde se ubica la estatua monumental dedicada a Shakira.

Nueva colaboración tras éxito reciente

La dupla musical ya había trabajado en una versión renovada de “Baila la calle”, tema en el que también participó el británico Ed Sheeran, lo que elevó la expectativa sobre este nuevo lanzamiento.

Por otra parte, la llegada de Shakira ocurrió poco después del carnaval, evento en el que Beéle figuró entre los artistas invitados y que sirvió como escenario perfecto para iniciar el proyecto.

Por ahora no hay fecha oficial de estreno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_shakira_e99fb026ce
Toman fuerza rumores: Shakira cantará en el Zócalo
shakira_derrama_el_salvador_199aba7a3d
El Salvador estima derrama de US$110 millones por gira de Shakira
fe5dfdb9d062ef740d9a04b0ec690cb03e13e1d5w_01c54d5deb
Shakira dará megaconcierto gratuito en Copacabana
publicidad

Últimas Noticias

salamanca_fiscal_45d5f10db9
Confirma Fiscalía detenidos por ataque armado en Salamanca
harfuch_jalisco_uif_05ab881c95
UIF y FGR investigan red de fraude por nexos criminales: Harfuch
mbappe_paris_saint_germain_deuda_1_9bd175e8f5
París Saint-Germain le debe 2 millones de euros a Mbappé
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×