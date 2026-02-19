Shakira y Beéle graban video musical en su natal Barranquilla

La cantante colombiana Shakira volvió a su ciudad natal para grabar un nuevo video musical junto al artista urbano y de afrobeats Beéle, también originario de la costa Caribe.

Las primeras imágenes del rodaje circularon en redes sociales, donde ambos aparecen sobre el capó de un autobús antiguo mientras interactúan con la cámara en un ambiente relajado y callejero.

Concepto urbano y cultura local

En uno de los videos compartidos, Beéle menciona el término “coleto”, una palabra que en el pasado tenía una connotación negativa, pero que dentro de la escena urbana ha sido resignificada para describir autenticidad, cercanía con la calle y espíritu emprendedor.

El proyecto muestra a los artistas recorriendo distintos puntos de Barranquilla, reforzando el vínculo de ambos con la ciudad que los vio crecer.

Cabe señalar que el rodaje incluyó el tradicional Barrio Abajo, conocido por su fuerte identidad cultural y por su proyecto de muralismo que lo ha convertido en un museo a cielo abierto.

El alcalde Alejandro Char fue quien confirmó la presencia de los artistas, al compartir en redes sociales imágenes del encuentro durante las grabaciones.

Horas antes, la producción también filmó en el malecón del río Magdalena, uno de los espacios turísticos más visitados, donde se ubica la estatua monumental dedicada a Shakira.

Nueva colaboración tras éxito reciente

La dupla musical ya había trabajado en una versión renovada de “Baila la calle”, tema en el que también participó el británico Ed Sheeran, lo que elevó la expectativa sobre este nuevo lanzamiento.

Por otra parte, la llegada de Shakira ocurrió poco después del carnaval, evento en el que Beéle figuró entre los artistas invitados y que sirvió como escenario perfecto para iniciar el proyecto.

Por ahora no hay fecha oficial de estreno.

Comentarios