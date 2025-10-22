Cerrar X
Nuevo León

Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro

San Pedro integró 117 nuevos miembros a sus Consejos Consultivos Ciudadanos, elevando a más de 1300 los ciudadanos participando en la gestión municipal

El municipio de San Pedro oficializó la integración de 117 nuevos miembros a sus Consejos Consultivos Ciudadanos, elevando a más de mil 300 el número de sampetrinos que participan activamente en la gestión municipal.

Los nuevos consejeros tendrán la función de proponer, dar seguimiento y evaluar los programas y acciones de cada secretaría del ayuntamiento.

En una ceremonia realizada en el auditorio del Centro Cultural Plaza Fátima, el alcalde Mauricio Farah Giacomán tomó protesta a los integrantes, quienes ejercerán su cargo de manera honorífica durante los próximos dos años. Los consejos sesionarán al menos una vez cada dos meses con los titulares de las secretarías municipales.

"Les quiero agradecer, porque realmente el participar como consejero ciudadano, o participar en su colonia, participar como juez auxiliar, pues, eso es mucho de lo que dice de los sampetrinos… el participar, dar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu conocimiento, si por sí en esta vida moderna no hay tiempo para nada y todavía dedicarle a tu ciudad, a tu comunidad, realmente se debe de reconocer, y yo se los quiero agradecer”, expresó Farah Giacomán.

El edil destacó que la participación ciudadana es uno de los principales legados del fallecido alcalde Mauricio Fernández Garza, quien "siempre quiso cogobernar con sus ciudadanos".

Por su parte, la recién nombrada consejera Mónica García de Moyeda resaltó la importancia del compromiso cívico.

“Lo que estamos aquí haciendo hoy tiene un valor inmenso, pasamos de la queja a la propuesta, del comentario al compromiso y de la idea a la acción. El Municipio de San Pedro nos ha abierto las puertas, y con ello nos brinda una oportunidad maravillosa, la de convertir nuestras inquietudes en soluciones, nuestras voces en proyectos y nuestros sueños en realidades”, afirmó García de Moyeda.

Con la integración de estos 117 nuevos consejeros, la cifra de ciudadanos sampetrinos que intervienen en las decisiones municipales supera los mil 300, incluyendo a miembros de comités ciudadanos, jueces auxiliares y mesas directivas de colonia.


