'El IEE nos ofrece tiempo, no justicia': Regiopoder

El Instituto pretende distraer del problema de fondo: la aplicación de un reglamento publicado 24 horas después de la solicitud de registro de Regiopoder

  • Noviembre
    2025

Regiopoder denunció que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) modificó su reglamento 24 horas después de que la agrupación presentó su solicitud para constituirse como Asociación Política Estatal, y ahora le exige un nuevo requisito: el acta constitutiva firmada por 200 ciudadanos.

De acuerdo con Regiopoder, la aplicación del reglamento modificado de manera retroactiva sería inconstitucional, pues el cambio ocurrió después de que se inició el trámite.

La organización acusó al Instituto de poner trabas a la participación ciudadana libre y organizada, en lugar de promoverla como le corresponde.

“Hay que hacer las preguntas incómodas: ¿a quién le interesa frenar la participación ciudadana organizada? ¿Quién está presionando al Instituto?”, cuestionó Juan Carlos Pérez Góngora, integrante de la agrupación.

Pese a la situación, Regiopoder anunció que continuará con sus actividades y su propósito de fortalecer la participación cívica.

En los próximos días iniciarán los “Círculos Regios”, espacios de diálogo donde se invitará a la ciudadanía a organizarse, debatir los problemas del estado e impulsar nuevos liderazgos.

La organización destacó que desde hace más de 10 años no se ha constituido ninguna Asociación Política Estatal en Nuevo León, a pesar de que la figura existe en la ley y el IEEPCNL cuenta con los recursos para promoverla.

“Si tienen miedo de que los ciudadanos nos organicemos, vamos por buen camino. Cada vez somos más regios los que creemos que Nuevo León está para mucho más”, afirmó Andrea García, también integrante de Regiopoder.

La agrupación invitó a la ciudadanía a registrarse en www.regiopoder.org y participar en sus actividades, así como a seguir sus redes sociales para conocer las próximas convocatorias.


