Supervisa Héctor García avance de obras en Guadalupe

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, realizó este miércoles un recorrido por diversas obras en el municipio para supervisar su avance, destacando el compromiso de su administración con el desarrollo urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante la visita, constató la ampliación del cauce del arroyo Las Tinajas, la conclusión de los trabajos en la calle Protección Ambiental (SCT) y los avances en proyectos como la represa en la colonia Luis Donaldo Colosio, el puente en Balcones de San Miguel y canchas deportivas en Villa Olímpica y San Miguel.

“Hoy me siento muy contento de esta primera etapa, pero vamos por más, porque esto apenas comienza”, expresó el edil.

Entre los proyectos en desarrollo también se encuentran el Corredor Verde en avenida Exposición y el Sendero del Cerro de la Silla, que forman parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad y fomentar la convivencia familiar en Guadalupe.

