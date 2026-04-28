Suspenden empresa química por contaminación en García

Ante las denuncias recibidas por olores químicos por habitantes del municipio de García, la Nueva División Ambiental suspendió este martes una empresa química ubicada en el Parque Industrial Mitras.

Este operativo de inspección encabezado por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, inició durante la noche y se extendió hasta la madrugada de este martes para identificar y sancionar a las empresas responsables de emisiones contaminantes.

“Nos encontramos la División Ambiental, la Procuraduría Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente, en el interior del Parque Industrial Mitras, atendiendo las denuncias que nos han hecho llegar acerca de los olores. No nos vamos a retirar hasta concluir estos procedimientos”, declaró Lozano Caballero.

Como resultado de las inspecciones, se determinó imponer de manera precautoria la suspensión de actividades de una empresa dedicada a la fabricación de productos químicos, al detectarse irregularidades en sus sistemas de manejo de emisiones y olores.

Por ello, se turnó el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que efectúen las acciones correspondientes para mantener un ambiente sano para los residentes.

Entre las colonias afectadas se encuentran Dominio Cumbres, Paraje San José, Mitras Bicentenario, Mitras Poniente, Cumbres La Rioja y San Martín.

En caso fue reportado el pasado 2 de marzo por El Horizonte, donde se detalló que habitantes de la zona Cumbres García denunciaron la presencia de olores químicos desde hace varios meses.

Alertan por crisis de salud por olores químicos en Cumbres García

Habitantes de la zona Cumbres García alzaron la voz contra la persistente contaminación en el aire, señalando que, tras más de un año de reportes, el municipio de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, no ha frenado los malos olores que afectan su calidad de vida.

Aquí te presentamos la nota completa: Alertan crisis de salud por olores químicos en Cumbres García

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