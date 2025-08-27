Cerrar X
Nuevo León

Suspenden tiradero clandestino en Santa Catarina; hay un detenido

La Secretaría de Medio Ambiente impuso la suspensión temporal total de actividades en el predio ubicado en el cauce del arroyo El Obispo

La Secretaría de Medio Ambiente realizó una inspección en un predio que operaba como sitio de disposición final de residuos en el municipio de Santa Catarina junto a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y con apoyo de Fuerza Civil.

Se detectó un área de aproximadamente 4,300 metros cuadrados, donde eran depositados de manera irregular residuos como: chatarra de fierro, restos de comida, escombros, llantas, totes plásticos, tambos metálicos con un líquido color negro semejante a hidrocarburos, pañales usados, entre otros. Todos ellos se encontraban mezclados, a cielo abierto y sobre suelo natural.

El sitio que se ubicaba en el cauce del arroyo El Obispo, era conformado por un talud de cerca de cinco metros de altura. La disposición de residuos en estas condiciones representaba un riesgo considerable de contaminación al suelo y, en caso de contacto con el cauce de agua, también al recurso hídrico y los ecosistemas de la entidad. 

Además, se constató que en un área aproximada de 1,200 metros cuadrados existían rastros de puntos de quema inactivos con residuos, lo que incrementa el potencial de daño ambiental.

Ante estas irregularidades, y al no contar con las autorizaciones correspondientes, se impuso como medida de seguridad la suspensión temporal total de actividades en el predio visitado.

Elementos en el lugar detuvieron a un hombre, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente, además de asegurar una unidad de carga que era utilizada para descargar residuos de manera ilegal en el sitio.

Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente y vocero de la División Ambiental declaró en el lugar:

“Ya tenemos identificados varios tiraderos clandestinos en distintos puntos del estado, y quiero dejar muy claro que vamos a seguir trabajando de manera firme y coordinada para cerrarlos, sancionar a los responsables y proteger el medio ambiente y la salud de las familias de Nuevo León”.

