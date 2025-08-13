Tarjeta Regia arranca en agosto, Regio Ruta se amplía al poniente

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, anunció que este mes de agosto iniciará la operación de la Tarjeta Regia para beneficio de las mujeres en condición vulnerable, de modo que puedan recibir capacitación para emprender un negocio, asesoría legal y, en su caso, apoyo psicológico.

"El programa de la Tarjeta Regia también vuelve este mes. Empezamos con la Tarjeta Regia para poder apoyar a todas las mujeres de esta ciudad de Monterrey. Es un apoyo integral, no nada más apoyo económico, sino apoyo para que puedan iniciar un negocio, capacitación para que inicien un negocio, también asesoría jurídica, asesoría psicológica", destacó.

En un evento en el centro DIF Regio de la colonia Valle de Infonavit, el edil anunció que próximamente en la zona poniente de la ciudad comenzará a operar uno de los cinco ramales de la Regio Ruta, que ofrece transporte público gratuito a los ciudadanos.

Así, se amplía el servicio que ya se presta en las zonas Centro y Norte de la ciudad, para beneficio de los usuarios del transporte público.

"Y la Regio Ruta ya va a empezar a pasar aquí muy cerca de donde estamos para que puedan tener una mejor movilidad, y sobre todo, es gratuita, con clima, con Wi-Fi; es un transporte digno, un transporte que eleva la calidad de vida de los ciudadanos de Monterrey", expresó.

