Tendrá NL una cálida Navidad pese al paso del frente frío 22

La Navidad se perfila con temperaturas elevadas en Nuevo León, a pesar del ingreso del frente frío número 22 al noreste del país, informó Protección Civil estatal.

Calor antes del descenso

Desde la tarde de este jueves se espera un ambiente caluroso, con temperaturas cercanas a los 29 grados, vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora y baja humedad, alrededor del 30 por ciento, condiciones que elevan el riesgo de incendios.

Viernes con mañanas frías

Para el viernes, la masa de aire frío asociada al sistema frontal provocará un descenso térmico.

En varias zonas del estado se prevén mínimas de entre 10 y 12 grados, con un ambiente frío a fresco durante la mañana y máximas cercanas a los 22 grados por la tarde.

El calor regresa el fin de semana

Hacia el sábado, el frente frío perderá fuerza y las temperaturas volverán a subir de manera gradual, alcanzando nuevamente valores cercanos a los 30 grados durante la tarde, lo que apunta a una Navidad con ambiente más cálido de lo habitual.

Por su parte, Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, especialmente con adultos mayores y menores de edad.

También pidió evitar la quema de basura y cualquier actividad que pueda provocar incendios, debido a la combinación de calor, viento y baja humedad.

