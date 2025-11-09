Tenemos aceptación de 80%, seguiremos trabajando: Miguel Flores

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, aseguró que a pesar de que la administración estatal mantiene una alta aprobación ciudadana, continuarán trabajando sin bajar el ritmo.

Durante una entrevista, el funcionario estatal destacó que los resultados obtenidos hasta ahora reflejan la confianza de la población en las acciones del Gobierno con un 80% de aprobación.

Sin embargo, insistió en que la meta es mantener y fortalecer el respaldo de la ciudadanía a través del trabajo constante.

“Vamos bien, vamos caminando, nos sentimos contentos de los resultados, vemos que tenemos buena aceptación de la ciudadanía, tenemos un 80% de aceptación, sin embargo, no vamos a parar, no podemos detenernos, tenemos que seguir trabajando todos los días para seguir teniendo un gobierno de altura que es lo que merece Nuevo León”, dijo el secretario de Gobierno, Miguel flores.

Flores agregó que el reto de la actual administración es consolidar los avances alcanzados y responder a las expectativas de la ciudadanía con resultados tangibles en todos los ámbitos de gobierno.

Por otra parte, destacó que actualmente el mundial ha sido un gran impulso para obras como carreteras y líneas del metro, sin embargo, se seguirá trabajando para que esto sea un legado para todos los nuevoleoneses.

“El mundial es una excelente coyuntura para apurar los trabajos, pero el mundial viene y se va a vivir con mucha pasión, pero se va a ir.

“Que es lo que se queda, se queda este legado, todos los parques lineales, la seguridad de primer mundo, vamos a tener un estado a la altura de un mundial, pero se va a ir y va a seguir este estado de primer lugar en todo”, agregó Miguel Flores.

