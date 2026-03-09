Américo Villarreal confirma la fecha de su cuarto informe

El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó la fecha de su cuarto informe de actividades al frente de la administración estatal, para el próximo 23 de marzo en Ciudad Victoria.

Al concluir la ceremonia cívica de honores a la bandera realizada en las instalaciones del Parque Cultural y Recreativo Siglo XXI, el mandatario tamaulipeco dijo que el evento se realizará en las instalaciones del Polyforum, doctor “Rodolfo Torres Cantú”.

De esta manera Villarreal Anaya llegará puntual a la cita el 23 de marzo a las 13:00 horas en donde habrá de resaltar los logros y avances de los diferentes programas gubernamentales y acciones de beneficio colectivo.

“No pues hay que esperar porque si no me adelanto y ya no van a querer ir al informe, entregamos este viernes en el Congreso el informe escrito pero el comunicado al pueblo de Tamaulipas del informe es el lunes 23, así que esta es la entrega del documento oficial en el Congreso este próximo viernes”, explicó al cuestionarle sobre los avances de su gobierno

Después de la entrevista, el gobernador hizo entrega de 10 camionetas de reciente modelo a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (COEPRIS), dependencia que realizará operativos de inspección y vigilancia en más de 600 establecimientos a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco, en la antesala de la celebración de semana santa.

