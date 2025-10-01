Cerrar X
EH_UNA_FOTO_d583bcb76f
Nuevo León

Tiene Farah su primer evento como alcalde sustituto en San Pedro

En su primer acto oficial como alcalde, Mauricio Farah refrendó el compromiso de su administración con la seguridad pública en San Pedro

  • 01
  • Octubre
    2025

En su primer evento oficial como alcalde, Mauricio Farah refrendó el compromiso de su administración con la seguridad al encabezar este miércoles el pase de lista y revista de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Juárez, donde el edil reconoció la disciplina y el trabajo diario de los elementos que velan por la tranquilidad de las familias sampetrinas.

Farah enfatizó su compromiso de mantener a San Pedro como el municipio número uno en percepción ciudadana y con la mejor policía de México, una visión impulsada durante las gestiones de Mauricio Fernández Garza, quien falleció el pasado 23 de septiembre.

WhatsApp Image 2025-10-01 at 3.16.31 PM.jpeg

"Para el ingeniero Mauricio, uno de sus principales orgullos siempre fue la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro. Era su segunda casa, su segunda familia, la cual por cuatro ocasiones estuvo trabajando mano a mano y la realidad es que siempre se refería a todos como la fuerza policiaca de San Pedro, como sus fieles guerreros constantemente al servicio de la comunidad", expresó Farah.

También dirigió un mensaje a los policías asumiendo la responsabilidad del cargo.

"Quiero decirles que yo asumo con mucho honor y con mucho respeto y con muchísima responsabilidad desde el día de ayer la encomienda de ser alcalde sustituto. Muchas gracias y vamos a ponerle todo el empeño para seguir siendo el municipio número uno de México en materia de seguridad."

Con este acto, indicó, el gobierno municipal reafirma su intención de fortalecer la seguridad pública a través de acciones firmes, estrategias de inteligencia y trabajo coordinado, buscando mantener "un solo San Pedro seguro y en paz".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_grupo_peak_victor_n_070bfaf217
Víctor Hugo 'N' de Grupo Peak enfrentará la justicia en NL
Whats_App_Image_2025_10_01_at_10_21_28_PM_8c2641eea5
Inicia Red Ambiental campaña contra cáncer de mama
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6_9c42a7f4b0
Reseña: Más fuerte que tus miedos de Kristen Helmstetter
EH_UNA_FOTO_33_9af972c9d8
¿Estás dando a tus hijos suficiente vitamina T?
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
nl_apps_de_comida_a2264054d7
Usuarios denuncian retrasos y pérdidas en pedidos de comida
publicidad
×