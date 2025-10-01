Tiene Farah su primer evento como alcalde sustituto en San Pedro

En su primer evento oficial como alcalde, Mauricio Farah refrendó el compromiso de su administración con la seguridad al encabezar este miércoles el pase de lista y revista de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Juárez, donde el edil reconoció la disciplina y el trabajo diario de los elementos que velan por la tranquilidad de las familias sampetrinas.

Farah enfatizó su compromiso de mantener a San Pedro como el municipio número uno en percepción ciudadana y con la mejor policía de México, una visión impulsada durante las gestiones de Mauricio Fernández Garza, quien falleció el pasado 23 de septiembre.

"Para el ingeniero Mauricio, uno de sus principales orgullos siempre fue la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro. Era su segunda casa, su segunda familia, la cual por cuatro ocasiones estuvo trabajando mano a mano y la realidad es que siempre se refería a todos como la fuerza policiaca de San Pedro, como sus fieles guerreros constantemente al servicio de la comunidad", expresó Farah.

También dirigió un mensaje a los policías asumiendo la responsabilidad del cargo.

"Quiero decirles que yo asumo con mucho honor y con mucho respeto y con muchísima responsabilidad desde el día de ayer la encomienda de ser alcalde sustituto. Muchas gracias y vamos a ponerle todo el empeño para seguir siendo el municipio número uno de México en materia de seguridad."

Con este acto, indicó, el gobierno municipal reafirma su intención de fortalecer la seguridad pública a través de acciones firmes, estrategias de inteligencia y trabajo coordinado, buscando mantener "un solo San Pedro seguro y en paz".

