Nuevo León

'Tío Mau' recibe tributo póstumo en el Museo La Milarca

A un día de su fallecimiento, el memorial instalado afuera del Museo La Milarca continúa recibiendo muestras de cariño por parte de autoridades y ciudadanos

  • 24
  • Septiembre
    2025

Tal parece que Mauricio Fernández Garza, mejor conocido como “El Tío Mau”, siguiera presente. A un día de su fallecimiento, el memorial instalado afuera del Museo La Milarca continúa recibiendo muestras de cariño por parte de autoridades y ciudadanos.

Al menos 80 coronas de rosas blancas rodean el recinto cultural, acompañadas de cartas y mensajes que la gente deposita en un “Buzón de Buenos Deseos, Tío Mau”, colocado especialmente para rendirle homenaje.

En la entrada del Parque Rufino Tamayo, en Valle Oriente, donde se ubica el museo que él mismo creó, se colocó una gran fotografía del exalcalde sampetrino. Ahí también se dispuso una mesa con hojas y plumones para que los visitantes escriban palabras de recuerdo, además de rosas blancas que pueden dejar junto a las coronas.

“Gracias por tanto, Tío Mau”, se lee en el mensaje principal del memorial, acompañado de una réplica de fósil en referencia a la pasión de Fernández por el arte y la historia natural.

Mauricio Fernández Garza, empresario, coleccionista, promotor cultural y cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García, falleció este martes 23 de septiembre a los 75 años, cuando estaba por cumplir su primer año de gestión en su cuarta administración.

Los sampetrinos que diariamente se ejercitan en el Parque no han dudado en detenerse para rendir tributo al controvertido político del PAN, recordando así el legado de un hombre que dejó huella en la cultura, el arte y la historia de la ciudad.


