Nuevo León

¡Todo listo para el Día del Patrimonio de NL!

La celebración contará con la participación de más de 50 entidades, incluyendo museos, centros culturales, fundaciones y organismos tanto públicos como privados

La riqueza histórica y cultural de nuestro estado se prepara para su gran fiesta. 

El arquitecto Sergio Rodríguez, presidente del consejo organizador, encabezó la reunión de planeación para la edición 2026 que será el domingo 1 de marzo, la cual contará con 170 actividades distribuidas en todo el territorio neolonés.

La celebración contará con la participación de más de 50 entidades, incluyendo museos, centros culturales, fundaciones y organismos tanto públicos como privados. 

A este esfuerzo se suman cronistas, historiadores y diversos municipios, consolidando una red colaborativa en pro de la cultura estatal.

Desde su creación en 2014, esta iniciativa ha buscado acercar la cultura a la ciudadanía. 

Cabe destacar que, desde 2015, esta fecha forma parte del calendario cívico oficial por decreto del Congreso local, consolidándose como una tradición imperdible para las familias regiomontanas.


