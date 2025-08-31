Cerrar X
Nuevo León

'Trabaja NL en garantizar educación de calidad': Miguel Flores

Más de un millón de alumnos regresan a clases en NL; el Gobierno estatal destacó que trabaja para dotarlos de herramientas para enfrentar los retos futuros

  • 31
  • Agosto
    2025

Ante el regreso a clases de este lunes de más de un millón de alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2025-2026, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, destacó que Nuevo León trabaja para garantizar que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para enfrentar los retos del futuro.

“Como padre de familia, entiendo la emoción y también el reto que significa este día. Quiero desearles el mayor de los éxitos a cada estudiante que este lunes regresa a clases en los más de 6,600 planteles de nuestro estado. Desde el Gobierno de Nuevo León trabajamos para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan enfrentar los retos del mañana y construir un mejor futuro”, expresó.

Subrayó que, en coordinación con la Secretaría de Educación y los municipios, durante los primeros meses del año se implementó un amplio programa de mantenimiento y rehabilitación de escuelas.

“Se han atendido más de 600 planteles, beneficiando a más de 182 mil alumnas y alumnos. Vamos a continuar reforzando este esfuerzo para que cada niña y niño estudie en espacios seguros, dignos y con la infraestructura adecuada que dé tranquilidad a sus familias”, afirmó el funcionario estatal.

También hizo un llamado a la comprensión y paciencia de los padres de familia y de la ciudadanía por el incremento en el tráfico vehicular derivado del regreso a clases.

“Estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener. Sabemos que algunas de las zonas de mayor afluencia coinciden con obras estratégicas, pero una vez concluidas se convertirán en un legado para las futuras generaciones. Hoy Nuevo León es primer lugar en seguridad y en reducción de pobreza, y nuestro objetivo es también ser primer lugar en educación”, indicó.


