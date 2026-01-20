Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
86a1f377_a482_48cc_b088_294d2048071f_9cd4cb24df
Tamaulipas

Destaca Américo baja del delito y nueva estrategia de seguridad

Américo Villarreal informó una reducción del delito en 2025 y presentó una estrategia de seguridad basada en prevención, fortalecimiento policial y tecnología

  • 20
  • Enero
    2026

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó los resultados de su administración en materia de seguridad, destacando los aseguramientos de vehículos, armas, dinero en efectivo, narcóticos, y la detención de personas vinculadas a delitos como el secuestro.

Resaltó que en 2025 se observó un decremento considerable en la incidencia delictiva.

Nueva Estrategia de Paz y Seguridad

Durante la conferencia de prensa realizada en el salón Independencia de palacio de gobierno, en donde estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Pública Arturo Pancardo, del titular de la fiscalía general de Justicia, Eduardo Govea y del secretario general de Gobierno, Héctor Villgas, Villarreal Anaya explicó que, en respuesta a esta situación, se implementó una nueva estrategia de paz y seguridad, basada en cuatro ejes de acción que se alinean con la estrategia nacional:

  1. Atención a las Causas: Se enfoca en la prevención como una tarea sustantiva que incluye programas sociales para combatir la desigualdad, la pobreza y la violencia. Se busca reconstituir el tejido social mediante la mejora de espacios comunitarios y la instalación de consejos de paz y justicia cívica en nueve municipios.
  2. Fortalecimiento de la Guardia Estatal: Se ha aumentado el estado de fuerza a casi 6,000 elementos, logrando un alto cumplimiento en los controles de confianza, lo que posiciona a Tamaulipas entre las entidades con corporaciones confiables.
  3.  Uso de Inteligencia y Tecnología: La modernización del centro de coordinación C-5 y la recuperación de la videovigilancia son clave para mejorar la capacidad de respuesta operativa y la prevención del delito.
  4. Coordinación Intergubernamental: Se mantiene una colaboración efectiva con los distintos órdenes de gobierno y entidades vecinas, incluyendo estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz.

Resultados y Proyecciones

Los indicadores de seguridad muestran una mejora significativa en comparación con el inicio de la administración. La reducción del índice general de delitos y la percepción positiva de la ciudadanía evidencian un retorno a la normalidad.

64f472f0-c4d2-4c2f-b85c-912b2f36bb9a.jfif

La zona sur del estado se destaca como una de las más seguras del país, contribuyendo a un crecimiento económico y turístico sin precedentes.

El Gobernador concluyó afirmando que la visión humanista de la seguridad es fundamental para lograr una convivencia justa y equitativa, donde la paz y el desarrollo se refuercen mutuamente. 

“Recibimos el gobierno de Tamaulipas en muy malas condiciones, postrado en todos los sentidos, empezamos removiendo obstáculos, resolviendo cuestiones de muy corto plazo, había que enderezar el rumbo con orden, disciplina y decisión. El distanciamiento del gobierno hacia la gente tenía en el rubro de seguridad y justicia una de las más prominentes fuentes de descontento, no debemos ser de memoria corta, la autoridad de entonces y sus mandos de policía en lugar de inspirar confianza y protección, sembraban miedo, se documentaron todo tipo de abusos hasta el extremo de qué la gente sentía una grave condición de indefensión y los derechos humanos por supuesto que no eran un tema de su interés, hoy tenemos una visión distinta de la seguridad y de la responsabilidad como gobierno”, concluyó el mandatario tamaulipeco.

af8294de-2733-4526-a430-973e390647ae.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Traslada México a EUA. 37 operadores criminales
gobierno_traslada_37_reos_eua_96213e6b66
Llegan a EUA los internos entregados por parte de México
publicidad

Últimas Noticias

7fa9b7c1_99c2_4625_b39e_f87a210439fd_542842e3ab
Estiman que trabajadores de AHMSA recuperen hasta 60% de adeudos
Whats_App_Image_2026_01_21_at_1_07_30_AM_1b0b191d1c
Sheinbaum promete buenas noticias para Tamaulipas
c9fbfe85_6c24_4383_a274_8bd4dbecce0b_e903f30b04
Más de 100 incendios en Reynosa en solo 19 días
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×