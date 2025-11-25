Cerrar X
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Nuevo León

Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado

Esto fue confirmado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, pues se realizó la licitación formal para que la IP presente propuestas

  • 25
  • Noviembre
    2025

El Gobierno del Estado ha abierto la participación de la Iniciativa Privada (IP) para invertir en el tramo dos de la carretera Interserrana, el más complejo y costoso del megaproyecto. 

Lo anterior fue confirmado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, y es que se realizó la licitación formal para que la IP presente propuestas de financiamiento en el también llamado tramo central, una sección de 38 kilómetros que cruzará por el corazón de la Sierra Madre y contempla la construcción de dos túneles y 12 puentes. 

“Lo que se lanzó fue una licitación o una reunión a invitación a recibir propuestas de la Iniciativa Privada para invertir en este tramo serrano de la Carretera Interserrana”, explicó Villarreal.

Aclaró que, debido a que estas inversiones pueden recibir recursos federales, el proyecto fue registrado ante la Secretaría de Hacienda. Además, destacó que la obra ya cuenta con todos los requisitos ambientales.

“Lo que se lanzó fue una licitación o una reunión a invitación a recibir propuestas de la Iniciativa Privada para invertir en esta carretera, en este tramo serrano de la carretera Interserrana; sin embargo, como esas inversiones pueden ser sujetas a recibir recursos federales, pues hubo registro en la movilidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y también se tienen ya todos los estudios ambientales, o sea, la mía, el resolutivo aprobado; como todos proyectos, influyen ciertos condicionantes que se tienen que atender durante la construcción del proyecto, pero ya estamos en posibilidades de arrancar esa obra”, dijo. Aunque originalmente se planteó que el financiamiento sería totalmente federal, ahora el Estado busca un esquema combinado o una mayor participación privada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
INFO_7_UNA_FOTO_5_bdede31051
Drones reforzarán seguridad por el juego Monterrey–América
Whats_App_Image_2025_11_26_at_12_44_42_AM_a21de02067
Deja huella en México el Cártel de los Soles
publicidad

Últimas Noticias

G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
kyt7_98f5f95583
Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×