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Nuevo León

Túnez convive con familias de San Pedro rumbo al Mundial

En un gran ambiente, los asistentes pudieron tomarse fotografías del recuerdo, recibir autógrafos en playeras y balones, y compartir palabras de aliento

  • 09
  • Junio
    2026

El municipio de San Pedro recibió a la Selección Nacional de Túnez en una emotiva convivencia que permitió a decenas de aficionados y familias locales convivir de cerca con las figuras del conjunto africano.

El encuentro liderado por el alcalde Mauricio Farah, organizado en el marco de los preparativos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, se convirtió en una oportunidad única para que los seguidores regiomontanos y residentes extranjeros interactuaran con los futbolistas.

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“San Pedro recibió con entusiasmo a la selección de Túnez en una convivencia llena de momentos especiales”, informó el municipio.

La Selección de Túnez disputará dos encuentros clave en esta justa mundialista: el primero será el 14 de junio frente a Suecia, mientras que el 20 de junio protagonizará el histórico partido número 1,000 en las Copas del Mundo al medirse contra Japón.

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Entre alegría, porras y un gran ambiente, los asistentes pudieron tomarse fotografías del recuerdo, recibir autógrafos en playeras y balones, y compartir palabras de aliento con los jugadores que disputarán la máxima justa mundialista en tierras neoleonesas.

Para las familias asistentes, el evento representó una experiencia imborrable que quedará marcada en la historia deportiva del municipio.

“Aficionados y familias tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías, recibir autógrafos y compartir de cerca con los jugadores, creando recuerdos que quedarán para siempre”, se agregó.

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