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Nuevo León

UANL descarta cambios por Mundial 2026 en Monterrey

El calendario oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León establece que el fin de actividades académicas del semestre será el viernes 19 de junio de 2026

  • 07
  • Mayo
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) descartó realizar modificaciones a su calendario escolar pese a la propuesta impulsada por el gobernador de Nuevo León para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 o migrar a clases virtuales debido a la realización del Mundial 2026 en Monterrey.

La iniciativa del mandatario estatal será presentada este jueves ante la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de coordinar temas de movilidad y seguridad durante la celebración del evento deportivo internacional, considerado el más importante del mundo.

Sin embargo, autoridades de la máxima casa de estudios señalaron que no contemplan ajustes en sus actividades académicas, ya que para esas fechas los estudiantes estarán en periodo de exámenes finales, entrega de trabajos o incluso vacaciones.

Además, el calendario oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León establece que el fin de actividades académicas del semestre será el viernes 19 de junio de 2026, fecha que coincide con la propuesta del gobernador para concluir las clases de educación básica en la entidad.

La intención del Gobierno estatal es evitar afectaciones viales y complicaciones en la zona metropolitana de Monterrey durante los partidos del Mundial 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales.


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