Estado ya transfirió recursos a obra de Triángulo Norte: tesorero

El secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, Ulises Carlín de la Fuente, aseguró que el Gobierno estatal ya realizó las transferencias electrónicas correspondientes al municipio de Escobedo, en medio del conflicto por el Presupuesto destinado a las obras del denominado Triángulo Norte.

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, señalara que buscará entablar conversaciones directas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de acceder a recursos federales que permitan solventar las obras requeridas, las cuales, afirmó, afectan a más de un millón de usuarios.

Al ser cuestionado sobre la situación, Carlín de la Fuente sostuvo que el Estado ya cumplió con el envío de los recursos y que únicamente resta que el municipio realice las comprobaciones correspondientes para continuar con el flujo financiero.

“Mandamos nosotros algún comunicado donde mencionábamos que los recursos se han integrado y mandamos también las transferencias electrónicas pues para que se vieran todos los recursos que se han transferido por parte del Gobierno del estado y únicamente nos faltaría que ellos tengan que comprobar porque algunos recursos tienen, sobre todo porque el estado está apoyando, la dualidad de que avanzas conforme estés comprobando que ya ejerciste el recurso”, declaró el secretario estatal.

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