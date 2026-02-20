'Soy Frankelda' película mexicana es adquirida por Netflix

Netflix anunció este 20 de febrero de 2026 la adquisición de los derechos de la película Soy Frankelda, la primera cinta mexicana realizada completamente con la técnica de animación stop-motion, para integrarla a su catálogo global en algún momento de 2026.

‘Soy Frankelda’, primer largometraje mexicano en stop-motion

La película, dirigida y producida por los hermanos mexicanos Arturo Ambriz y Roy Ambriz a través de su estudio Cinema Fantasma, marcó un hito en la historia del cine nacional tras su estreno en cines de México en octubre de 2025. Además de su logro técnico, Soy Frankelda se convirtió en una de las producciones más destacadas de animación mexicana del año.

Netflix impulsa la animación mexicana a nivel internacional

La incorporación de la cinta al servicio de streaming representa un paso importante para la visibilidad internacional de la animación hecha en México, ya que permitirá que millones de suscriptores alrededor del mundo descubran esta obra artesanal.

Aunque Netflix aún no ha anunciado una fecha específica de estreno dentro de su plataforma, la adquisición confirma la apuesta del servicio por contenidos animados de origen mexicano con potencial global.

Reconocimiento en los Premios Annie 2026

Soy Frankelda también ha recibido reconocimiento en la temporada de premios: obtuvo una nominación como Mejor Película Independiente en los Premios Annie 2026, uno de los galardones más importantes de la industria de la animación.

¿De qué trata ‘Soy Frankelda’?

La historia sigue a una escritora en el México del siglo XIX que, ignorada y subestimada en su época, se ve envuelta en un mundo de criaturas fantásticas donde deberá enfrentar sus propios miedos y reclamar su voz como narradora.

Con esta adquisición, Netflix amplía su oferta de cine internacional y subraya el crecimiento de la animación mexicana en plataformas de alcance mundial.

