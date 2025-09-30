Cerrar X
Nuevo León

Ven a Adrián de la Garza como candidato viable a la gubernatura

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos fue calificado como un buen candidato para la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2027

  • 30
  • Septiembre
    2025

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos fue calificado como un buen candidato para la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2027, durante el arranque de la presentación de su primer informe de gobierno.

Minutos antes de que el edil regiomontano rindiera su informe de rendición de cuentas, diversas figuras políticas como el exgobernador de Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes-Retana, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Francisco Cienfuegos Martínez, y el político panista Santiago Creel Miranda, destacaron el perfil de De la Garza para encabezar las próximas elecciones estatales.

En entrevista con El Horizonte, el exgobernador Clariond mencionó que conoce al tres veces alcalde de Monterrey desde hace años y que tiene lo necesario para dirigir a Nuevo León.

Aunque Clariond enfatizó que es importante que De la Garza concluya su actual periodo al frente del municipio, reconoció el trabajo realizado, especialmente en los proyectos de seguridad que han caracterizado sus administraciones.

Por su parte, Francisco Cienfuegos aseguró que De la Garza cuenta con un amplio apoyo ciudadano, un respaldo que ha demostrado en tres ocasiones al ganar las elecciones con una diferencia considerable de votos sobre sus oponentes.

Finalmente, Santiago Creel comentó que, si bien la decisión de postularse para la gubernatura es del edil priista, no lo ve lejos de ese camino, dado que ha tenido un buen desempeño en sus periodos.


