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Nuevo León

Reitera PAN: 'no' a la alianza con PRI por gubernatura de NL

El líder nacional del partido fue cuestionado sobre si el PAN está descartando una alianza con el PRI y respondió de manera contundente

  • 14
  • Marzo
    2026

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, reafirmó que el partido no hará alianza con el PRI para la gubernatura de Nuevo León. Sin embargo, aclaró que si la ciudadanía se inclina por un liderazgo externo, lo postularán bajo las siglas panistas, en un proceso abierto que incluirá encuestas y votaciones primarias.

Romero confirma rechazo a coalición con PRI

Durante la conferencia, Romero fue cuestionado sobre si el PAN está descartando una alianza con el PRI. Respondió de manera contundente:

"Eso ya lo dijimos desde octubre… Lo ratifico por supuesto, vamos a competir como PAN… Está descartada."

Posible candidatura de Adrián de la Garza

Respecto a la eventual postulación del alcalde regiomontano Adrián de la Garza, quien llegó al cargo por la alianza PRI-PAN, Romero indicó:

"Va a ser la gente que Nuevo León quiera que sea nuestra candidata o candidato, ningún liderazgo está excluido, siempre y cuando sea con las siglas de Acción Nacional."

Aclaró que los cuestionamientos recibidos por el alcalde no serán impedimento:

"Es un gobernante que llegó con Acción Nacional y que por lo tanto, bajo ninguna circunstancia habremos de condenar… también tenemos que es un contendiente con muchas posibilidades."

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Apertura total de candidaturas

Romero adelantó que el próximo 21 de marzo se hará un anuncio sobre el proceso de selección, destacando que el PAN iniciará una apertura total a la ciudadanía:

"Una de las etapas que estamos por inaugurar en Acción Nacional… Va a ser la gente que Nuevo León quiera que sea nuestro candidata o candidato."

Los métodos de selección contemplan encuestas, votaciones exclusivas para panistas o primarias abiertas.

Prospectos locales destacados

El líder estatal panista, Policarpo Flores, presentó varios posibles candidatos: Fernando Margáin, Iván Garza, Annia Gómez, Claudia Caballero y para la gubernatura, Carlos de la Fuente, quien cuenta con el respaldo del Comité Directivo Estatal.

Decisión pronta y advertencia a Morena

Romero Herrera aseguró que la candidatura se definirá muy pronto y lanzó un mensaje a sus opositores:

"Mucho más pronto que nunca en toda su historia… No se nos van a adelantar."

 


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