Ven difícil dar más deuda a AyD; resolverán dudas en glosa

Ante la falta del titular de Agua y Drenaje (AyD), Eduardo Ortegón, a las mesas de trabajo del presupuesto, los diputados aseguraron que ven difícil la aprobación de más deuda a la paraestatal; sin embargo, buscarán resolver sus dudas este miércoles en la glosa del Congreso.

En la propuesta que se presentó al Poder Legislativo para el Paquete Fiscal 2026, se indicó que para agua y drenaje se necesitan al menos $2,400 millones de pesos de financiamiento, o también conocido como deuda; sin embargo, debido a que no se les explicó en qué se quiere destinar esta cifra, los diputados se mostraron renuentes a la cifra.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que el endeudamiento que se les aprobó en el 2025 de $2,100 millones de pesos no se lo han gastado, lo cual sería motivo para no aprobar otros $2,400 millones más.

“Cómo voy a aprobar más endeudamiento con un recurso que no se han gastado, que la gente de García, Santa Catarina y Escobedo no tienen agua potable todavía, que los drenajes sanitarios de la zona metropolitana siguen colapsados y no los han reparado, como los más de $190 millones de pesos que iban a ir al municipio de San Nicolás y no han llegado”, dijo De la Fuente.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que este miércoles el titular de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, acudirá a la glosa, por lo cual exhortó a los compañeros a externar sus dudas sobre este endeudamiento en esa sesión.

“Ese es un tema que se tiene que evaluar; en esta ocasión aún no tuvimos la presencia del titular de Agua y Drenaje para que se justifique este recurso que se está solicitando, pero mañana tenemos glosa, pero independientemente de eso, vamos a seguir dialogando.

“Aun y cuando el día de hoy se llevaron a cabo dos mesas, después de la presentación del presupuesto, que es el jueves, tendremos que seguir el diálogo en todos los temas”, dijo Sandra Pámanes.

