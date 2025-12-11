Exige China a México frenar aranceles del 50% a sus productos

China reaccionó a la reciente aprobación en el Senado mexicano de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), que fija aranceles de entre el 5% y el 50% a más de 1,400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Comercio, Pekín expresó su “esperanza” de que México “corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible”, una declaración que eleva la tensión en un momento clave para la relación bilateral.

Pekín acusa daño a sus intereses y exige diálogo

De acuerdo con un portavoz del Ministerio de Comercio chino, las nuevas tarifas aprobadas por el Congreso mexicano “dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China”.

El funcionario pidió a México mantener la cooperación para “proteger conjuntamente” la estabilidad de las relaciones económicas.

El vocero también recordó que China mantiene abierta una investigación sobre posibles barreras al comercio e inversión impuestas por México, iniciada en septiembre, y que su desenlace aún está en curso.

No precisó si los nuevos aranceles influirán en esa revisión, pero aseguró que el gobierno chino “seguirá de cerca” el impacto de las medidas.

México defiende su ley y busca proteger industrias estratégicas

La norma, aprobada el miércoles con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, fue enviada de inmediato al Ejecutivo al ser considerada de “urgente resolución”.

El Senado afirmó que el objetivo es “evitar distorsiones económicas” que afecten sectores estratégicos y la atracción de industrias de alto valor agregado, en un contexto de relocalización global.

Los aranceles recaerán sobre 1,463 productos, entre textiles, acero, plásticos, electrodomésticos y autopartes, provenientes de países sin un tratado comercial con México.

En conjunto representan alrededor de $52,000 millones de dólares en importaciones, equivalentes al 8.6% del total nacional.

El Gobierno mexicano estima que la reforma ayudará a proteger más de 320,000 empleos, principalmente en entidades como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.

China subrayó que “siempre se ha opuesto a toda forma de incremento unilateral de aranceles” y pidió a México actuar “con prudencia”, en especial rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el próximo año.

Pekín quiere evitar escalada y apuesta por el diálogo

A pesar de las críticas, el gobierno chino aseguró que da “gran importancia” a sus lazos con México y manifestó su disposición a fortalecer la comunicación con la administración de Claudia Sheinbaum para resolver diferencias “en un panorama internacional complejo y marcado por el avance del proteccionismo”.

