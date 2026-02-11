Podcast
Nuevo León

Vencen el veto y aprueban ayudas en tarifas del transporte

Con 33 votos vencen veto y fijan pases multiviajes, transbordo único y 25% de descuento a grupos vulnerables. El ejecutivo deberá publicarlo

  • 11
  • Febrero
    2026

Con la aprobación de PRI, PAN, Morena, PT y Verde, el Congreso local aprobó la implementación de tarifas preferenciales para estudiantes, grupos vulnerables y usuarios en general del transporte público en Nuevo León.

Esta reforma había sido aprobada en el periodo anterior; sin embargo, el Poder Ejecutivo la vetó y se necesitaban 28 votos o más para poder vencer este veto, los cuales se lograron en la sesión de este miércoles.

La reforma establece tres puntos en donde se busca que el aumento a las tarifas deje de impactar a los ciudadanos, en donde se establece una tarifa multiviajes con pases de 7, 20 y 30 viajes con una tarifa reducida y que tendrán una vigencia de 30 días hábiles.

Así mismo, también habrá un pago único de transbordos, que permitirá que el usuario pueda hacer diversos viajes en el día pagando un solo costo; y una tarifa preferencial con un descuento mínimo del 25% para grupos vulnerables.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Aile Tamez, dijo que los aumentos que se han aplicado tanto al metro como al transporte de rutas urbanas han afectado a los ciudadanos y el servicio no ha mejorado.

“No tuvimos el apoyo del Gobierno del Estado para ayudar a los ciudadanos, pero también cuando el Estado falla, nosotros asumimos la responsabilidad, y sí le entramos al quite.

“Esta iniciativa de tarifas sociales e incentivos no surge por ocurrencia ni por capricho político, nace de un problema real evidente y cotidiano, un sistema de transporte público deficiente, caro y cada vez más alejado de las necesidades de la gente”, dijo Aile Tamez.

En el mismo sentido, la diputada de Morena, Greta Barra, dijo que esta medida ayudará a los grupos vulnerables, como los jóvenes estudiantes que muchas veces abandonan sus estudios porque no pueden pagar el transporte para llegar a las escuelas.

“Queremos que los jóvenes no tengan que dejar de estudiar porque no pueden llegar a la escuela, para que las personas con discapacidad puedan salir de sus casas, para que visitar a tus familiares que viven al otro lado de la ciudad no sea solo un sueño o algo de fin de semana. La banca de Morena votaremos a favor de las tarifas”, dijo Barra.

Por separado, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que esta aprobación no tiene una suficiencia presupuestal para llevarse a cabo.

“Se han hecho las observaciones debidas, no resuelven el fondo del tema; ¿cómo es posible que manejemos una bandera tan importante como el apoyo a las clases sociales, a los más necesitados, a dar este apoyo en la economía de las familias, cuando no se tiene el sustento legal y la suficiencia presupuestal para poder realizarlo?”, dijo Sandra Pámanes.

Al vencer el veto con los 33 votos a favor, el Poder Ejecutivo está obligado a publicar las modificaciones en el Periódico Oficial del estado.


