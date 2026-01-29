Podcast
Nuevo León

Pide Miguel Flores 'cerrar filas' por Presupuesto 2026

En la reunión se disiparon dudas sobre asignaciones a los Poderes Legislativo y Judicial, priorizando la transparencia y la congruencia entre ingresos y egresos

  • 29
  • Enero
    2026

En un paso clave hacia la estabilidad financiera del estado, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna sostuvo una reunión con los coordinadores de las bancadas del Congreso Local para destrabar la negociación del Paquete Presupuestal 2026.

Bajo una política de "puertas abiertas", el Ejecutivo planteó la elaboración de un documento conjunto que garantice un presupuesto equilibrado, sin la creación de nuevos impuestos y con total certidumbre jurídica para los programas públicos.

“El objetivo es claro: garantizar un presupuesto que ponga a Nuevo León por encima de todo. Desde el Gobierno del Estado seguiremos con la mejor disposición de trabajar y generar acuerdos para que a Nuevo León siempre le vaya mejor”, expresó el secretario.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la presentación técnica de una sobre elevación en la cortina de la presa El Cuchillo. Este proyecto busca aumentar la capacidad de almacenamiento del embalse de los 1,123 millones de metros cúbicos actuales a 2,000 millones.

“El proyecto consiste en construir en El Cuchillo una cortina aguas abajo, cuatro metros más alta que la actual, lo que permitiría aumentar la capacidad de almacenamiento, que actualmente es de mil 300 millones de metros cúbicos, para llegar a 2 mil millones de metros cúbicos”, explicó.

También señaló que se garantizaría el abasto de agua para la zona metropolitana durante los próximos 15 a 20 años.

Flores Serna aprovechó la reunión para aclarar temas administrativos y presupuestales que mantenían el diálogo en pausa.

Se ratificó a Ulises Carlín como encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas, destacando su perfil técnico y legal para conducir los recursos del estado.

“Ulises Carlín se queda como encargado de Despacho de la Tesorería y cumple con toda la legalidad. Está preparado, conoce las finanzas del estado y es una persona responsable”, puntualizó Flores.

Se disiparon dudas sobre las asignaciones a los Poderes Legislativo y Judicial, priorizando la transparencia y la congruencia entre ingresos y egresos.

El Estado reiteró de manera categórica que la estrategia financiera no contempla cargar más gravámenes a la ciudadanía, enfocándose en la eficiencia hacendaria.

A la mesa de trabajo se sumaron integrantes del Consejo Nuevo León, quienes acudieron como observadores ciudadanos para dar seguimiento al proceso presupuestal, así como directivos de Agua y Drenaje de Monterrey, encargados de exponer los detalles técnicos sobre la ampliación de la presa El Cuchillo.


