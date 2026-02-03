Podcast
Tamaulipas

Fichas escolares se agotan el primer día en Reynosa

Padres enfrentan largas filas y pagos irregulares para inscribir a sus hijos; autoridades planean digitalizar el proceso en Tamaulipas

  • 03
  • Febrero
    2026

A pesar de que el calendario oficial de la Secretaría de Educación establece que el proceso de inscripción definitiva para escuelas de nivel básico se realizará del 3 al 13 de febrero, en algunos planteles de Reynosa las fichas de inscripción se agotaron desde el primer día, lo que obligó a padres de familia a permanecer formados durante varios días para intentar asegurar un espacio para sus hijos.

Tal fue el caso de Jesús Nolazco, quien relató que esperó cuatro días en fila para lograr obtener una ficha.

“Desde el sábado como a las 11 de la mañana me vine para hacer fila; estuve al pendiente día y noche hasta hoy en la mañana que ya logramos pasar, gracias a Dios, y alcanzamos lugar. Me tocó la ficha 123”, comentó.

Aunque a nivel nacional se ha planteado la eliminación del sistema de fichas para dar paso a la inscripción directa, en la práctica este esquema aún no se ha implementado, por lo que son los propios padres quienes se organizan desde las filas para controlar el acceso y el orden de ingreso.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.06.40.jpeg

Enrique Castillo, padre de familia, explicó que incluso se elaboraron listas previas.

“Había personas que hicieron una lista antes de empezar a ingresar; sí alcancé, me tocó la 187, pero todavía había bastantes carpetas”, señaló.

Por su parte, Benjamín García indicó que el proceso fue relativamente ágil, aunque implicó llegar de madrugada.

“Desde las cuatro de la mañana estamos aquí; llegamos y nos anotaron en una lista más que nada para llevar un control de la gente. Estuvo tranquilo y rápido”, dijo.

Sin embargo, las fichas no garantizan un lugar para los menores. En escuelas de alta demanda, como la Secundaria

Técnica Número 44 de Reynosa, se aplica un proceso de selección en el que primero se otorgan espacios a hermanos de alumnos ya inscritos, posteriormente a estudiantes que viven en colonias cercanas y, solo si hay lugares disponibles, a aspirantes de otros sectores.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.06.39 (2).jpeg

Esta situación ha propiciado prácticas irregulares. Angélica, madre de familia, denunció que algunas personas cobran por hacer fila con la promesa de asegurar un lugar.

“Yo digo que es más fácil todo en línea porque así no hay fraude. Ahorita estaban cobrando mil 500 pesos por hacer fila en el día o en la noche; que pongan más atención y cuidado, y un día exacto para venir, para no hacer tanta fila”, expresó.

Ante este panorama y con el objetivo de evitar actos de corrupción, padres de familia solicitaron que en Tamaulipas se modernice el sistema de registro y que el proceso de inscripción se realice en línea.

Jesús Nolazco señaló que autoridades educativas les informaron que se trabaja en un proyecto a futuro para digitalizar el trámite.

“Yo pienso que sí funcionaría mejor, porque los procesos serían más rápidos y las personas ya no tendrían que pasar tanto tiempo formadas; la verdad estuvo muy frío estos días”, concluyó.

 


Comentarios

Etiquetas:
