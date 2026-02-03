Podcast
Tamaulipas

Regresa el béisbol profesional a Reynosa con los Rieleros

Reynosa recibirá juegos de pretemporada de Rieleros de Aguascalientes; el estadio Adolfo López Mateos será sede tras recientes mejoras

  • 03
  • Febrero
    2026

Para beneplácito de la afición, fue anunciado de manera oficial el regreso del béisbol profesional a la ciudad de Reynosa, noticia que fue dada a conocer por el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz, acompañado por directivos del equipo Rieleros de Aguascalientes.

Durante el anuncio, el presidente municipal destacó la importancia de que Reynosa vuelva a ser considerada una plaza viable dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, subrayando la tradición beisbolera de la ciudad y el entusiasmo de su afición.

“Estamos teniendo ahorita la pretemporada de Rieleros. Agradecemos a los Rieleros que tengan la confianza de volver aquí a Reynosa para poder cambiar esa visión que tienen algunos dueños de la Liga Mexicana de Béisbol de que Reynosa no es una plaza apta. Esto nos da la oportunidad de enseñar que somos una ciudad con mucha afición, con gente a la que le gusta el béisbol y con muchas familias que quieren disfrutar en un ambiente familiar”, expresó Peña Ortiz.

El retorno del llamado rey de los deportes se llevará a cabo en el estadio Adolfo López Mateos, recinto que ha sido renovado y continúa avanzando de manera gradual para cumplir con todos los requerimientos establecidos por la Liga Mexicana de Béisbol para albergar encuentros profesionales.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 15.06.39.jpeg

Al respecto, el alcalde detalló los trabajos que se han realizado en el inmueble y los pendientes para cumplir con la normativa de la liga.

“Efectivamente estuvimos arreglando ya este año pasado el field, gracias al Grupo Burgos se arreglaron las butacas. Falta cumplir con los lineamientos de la Liga Mexicana en lo que es la luminaria y la pantalla, pero se ha avanzado muchísimo también en los dugouts para poder cumplir con todos los requisitos y creer un equipo aquí de Liga Mexicana de Béisbol”, señaló.

Se espera que los encuentros registren una alta asistencia por parte de la afición, ya que esto será clave para que las autoridades continúen con las gestiones necesarias y se logre que el béisbol profesional se mantenga de manera permanente en la ciudad.

Finalmente, Peña Ortiz informó que el equipo de Rieleros de Aguascalientes permanecerá en Reynosa durante toda su pretemporada.

“Va a estar toda la pretemporada, que es del 10 de marzo al 12 de abril. El equipo de Rieleros va a participar en diferentes juegos, mínimo habrá 18 encuentros. Tenemos que seguir impulsando que regresen todos los deportes a Reynosa y que en México cambie un poco la percepción del estado de Tamaulipas, porque somos un estado muy pujante y con gente muy trabajadora”, concluyó.


Comentarios

