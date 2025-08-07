Cerrar X
defender_sheinbaum_0ac46e9e01
Nuevo León

Vendrá Sheinbaum a NL para obras de nuevo tren de pasajeros

La presidenta de México vendrá a Nuevo León para arrancar las obras del tren de pasajeros que está encabezando Federación en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas

  • 07
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum vendrá a Nuevo León en 19 días para arrancar las obras del tren de pasajeros que está encabezando el Gobierno Federal en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Durante el Nuevo León Informa, el Gobernador Samuel García habló sobre la movilidad en la entidad, en donde enfatizó que el Gobierno Federal está financiando un tren de pasajeros en Nuevo León y que será el próximo 26 de agosto cuando la mandataria federal venga al arranque.

"El tren de pasajeros nos cambió el programa original (de la Línea 4 del metro), porque no podemos competir ni nos iban a dar permisos que colindara una línea del Metro con una vía del tren.

“Se está licitando ahorita (la obra del tren), y viene la Presidenta el 26 de agosto”,  dijo el gobernador.

Desde el mes de julio el gobierno federal lanzó la licitación para comenzar el proyecto que vendrá desde Nuevo Laredo en Tamaulipas, cruzará por Nuevo León, en donde habrá al menos 6 estaciones y paraderos, y también cruzará por Coahuila.

En total tiene una extensión de 394 kilómetros y moverá a más de 5,5 millones de personas al año, en beneficio directo para 3,78 millones de habitantes, distribuidos en 38 municipios de estos tres estados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Construirán viaducto para traslado de mercancía entre NL y Texas
A_la_baja_delitos_en_NL_San_Pedro_el_mas_seguro_del_pais_5b7500927a
A la baja delitos en NL; San Pedro el más seguro del país
EH_DOS_FOTOS_5e91ebde1e
Sostienen llamada México y Guatemala previo a reunión bilateral
publicidad

Últimas Noticias

Inauguran_ampliacion_de_Puente_Colombia_cruces_aumentan_11_veces_2813bb1ce1
Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces
trump_putin_5397d4a2df
Revela Donald Trump fecha para su reunión con Putin
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Construirán viaducto para traslado de mercancía entre NL y Texas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×