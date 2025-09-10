Veneran en San Pedro la reliquia de 'El Influencer de Dios'

San Carlo Acutis es "El Influencer de Dios" y el primer santo millennial de la Iglesia Católica, canonizado apenas el pasado domingo.

Y su presencia se siente en Nuevo León.

El pasado 7 de septiembre, el Papa León XIV canonizó a este joven italiano, Carlo Acutis, un genio de la computación, quien murió a los 15 años de edad en el 2006.

Lo proclamó santo por haber dedicado gran parte de su corta vida a predicar el evangelio en redes sociales y por ser un ejemplo para las próximas generaciones de cómo usar la tecnología para difundir la fe.

Inmediatamente, tras la primera misa de canonización del pontificado del nuevo Papa León, su reliquia, que consiste en cabello del joven, comenzó a exhibirse en nuestra entidad: está en la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en el municipio de San Pedro.

Este miércoles, los fieles devotos acudieron a venerar esa pertenencia de San Carlo Acutis, el joven experto en tecnología y en sistemas computacionales.

La reliquia está en la ventana de la oficina del padre Jose Juan Montalvo, el "Padre Borre".

Los feligreses se acercaron y rezaron frente a un cartel con su imagen.

A Carlo Acutis se le atribuyeron varios milagros, principalmente en favor de la salud de niñas y niños.

Su reliquia permanecerá en la Parroquia y Santuario de Fátima hasta este martes 16 de septiembre.

El horario de visita es de 7:00 a 22:00 horas.

Comentarios