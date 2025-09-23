Viralizan corrido de Mauricio Fernández, tras su fallecimiento

En menos de 24 horas de anunciar el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza un corrido dedicado al histórico alcalde de San Pedro se ha apoderado de las redes sociales.

Una composición del grupo Aquilotados que le fue presentada en vivo a Fernández en abril de 2024 en lo que parece ser una reunión durante la candidatura por la alcaldía sampetrina.

Al puro estilo norteño la letra entona los versos donde reconocen el valor de edil panista al hacer frente a la inseguridad en San Pedro, así como el apoyo que recibió de la gente para estar al frente del ayuntamiento en repetidas ocasiones.

“Para enfrentar enemigos hay que rifarse el pellejo y de todo Nuevo León voy a cantarle a San Pedro a un hombre de valentía que vive allá por los cerros, al mando ha estado tres veces, la gente lo ha apoyado” se escucha en la canción.

Hoy tras su lamentable fallecimiento, Fernández es recordado por sus seguidores a través de redes sociales y revivieron este corrido, recordando que Mauricio no solo llegó a los sampetrinos en la política, sino que también ocupo un espacio en la cultura popular con su alter ego “el Tío Mau” en internet.

