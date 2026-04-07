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Nuevo León

Afirma Miguel Flores que NL busca universializar la salud

Uno de los pilares destacados por Flores Serna es la construcción del nuevo Hospital Infantil, una obra emblemática que reforzará la red hospitalaria estatal

  • 07
  • Abril
    2026

En la conmemoración del Día Mundial de la Salud, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, reafirmó el compromiso del Estado para garantizar servicios médicos de excelencia, destacando que en este 2026, la entidad se posiciona como el líder indiscutible en atención pública y cobertura universal a nivel nacional.

El funcionario estatal subrayó que la visión de la actual administración es clara: transformar la salud de un privilegio a un derecho efectivo para cada ciudadano, mediante inversiones históricas en infraestructura y programas preventivos.

Infraestructura de vanguardia y cobertura total

Uno de los pilares destacados por Flores Serna es la construcción del nuevo Hospital Infantil, una obra emblemática que reforzará la red hospitalaria estatal. Aunado a esto, la continuidad de las coberturas universales permite que miles de familias tengan acceso a tratamientos sin costo.

Dentro de los programas de alto impacto mencionados por el Secretario se encuentran:

  • Atención especializada: Tratamientos integrales para el cáncer de mama y cáncer infantil.

  • Programas de emergencia: Implementación de protocolos como el Código Oye e Infarto, diseñados para una respuesta inmediata que salva vidas.

  • Prevención: Inversión en diagnósticos oportunos y cultura del autocuidado.

"La salud es prioridad en el nuevo Nuevo León"

Durante su mensaje, Flores Serna enfatizó que no se "quitará el dedo del renglón" hasta asegurar que ningún neolonés se quede sin acceso a servicios médicos de calidad.

"Estamos invirtiendo en infraestructura, en prevención y en atención oportuna. Cada programa significa vidas salvadas y tranquilidad para las familias. Ese es el Nuevo León que estamos construyendo", aseguró el titular de la Secretaría General de Gobierno.

Finalmente, el funcionario declaró que el objetivo primordial es consolidar al estado como el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, poniendo el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad en el centro de la agenda pública estatal.


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