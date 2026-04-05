Viven neoleoneses una fría y lluviosa primavera

A pocos días de haber iniciado la primavera, las bajas temperaturas y presencia de lluvia dieron a los neoloneses un domingo de frío para finalizar la Semana Santa y, armados con chamarras, gorros y paraguas, salieron a pasear en el centro de Monterrey.

Clima variable sorprende a regiomontanos

Y es que las temperaturas de este fin de semana fueron muy variables, mientras el viernes y sábado hizo calor, este día los termómetros bajaron hasta los 13 grados Celsius, obligando a desempolvar los abrigos.

Inclusive el cambiante clima de Nuevo León fue catalogado como “extremo” por visitantes de otros estados que vinieron de visita a la entidad como parte de estas vacaciones de Semana Santa.

Visitantes destacan contraste de temperaturas

En entrevista con El Horizonte, Noemi Martínez, originaria de Puebla, comentó que durante su visita le tocó primero mucho calor y ahora el frío, al acudir a un evento familiar, pero ni las condiciones climáticas la iban a detener para conocer la ciudad.

“Mucho calor y ahorita frio como extremo, pues estamos aquí, tenemos que pasear porque nos vamos y si no, no vamos a conocernos, apenas llegamos en esta semana bueno, es que tuvimos un evento familiar”, detalló Martínez.

Ambiente invernal en plena primavera

Entre el frío y la lluvia que se presentaron este fin de semana, la postal de la ciudad se asemejó a una temporada invernal, a pesar de encontrarse en primavera, siendo que cientos de personas salieron bien abrigadas a disfrutar de la capital del estado.

Pero también hubo quien, sin miedo al frío, recorrió las calles de Monterrey con ropa ligera e hizo uso de los patines eléctricos para desplazarse en la Macroplaza.

Pronostican lluvias y cambios bruscos de temperatura

Las condiciones de lluvia se mantendrán, pero la temperatura incrementará esta semana, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica que habrá presencia de lluvia hasta el jueves, debido al paso del Frente Frio No. 43.

Para este lunes, la Conagua estima que Nuevo León tendrá intervalos de chubascos de entre 5 a 25 milímetros de lluvia, rachas de viento que alcanzarán los 40 a 60 kilómetros por hora y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados para la madrugada.

Estas mismas condiciones se presentarán para martes y miércoles, pero con niveles de temperatura máxima de entre 30 a 35 grados Celsius.

Sin embargo, para este jueves las precipitaciones serán más fuertes; según el pronóstico extendido a 96 horas del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) las lluvias serán fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros de agua.





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