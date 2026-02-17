Podcast
Nuevo León

¿Febrero loco? Vienen temperaturas cerca de los 40 grados para NL

Protección Civil Nuevo León advierte sobre sequedad extrema, altas temperaturas y riesgo de incendios forestales en la región esta semana

  • 17
  • Febrero
    2026

Lo que debería ser un escenario de invierno se ha transformado en un verano adelantado: El estado se mantiene en alerta por una circulación anticiclónica que provocará que la temperatura suba este jueves hasta los 38 grados, algo que no se había visto con tal intensidad en los últimos cinco años.

Las temperaturas máximas alcanzarán niveles atípicos para el mes de febrero por este sistema atmosférico, caracterizado por el descenso de aire que inhibe la formación de nubes, que dejará a la entidad bajo condiciones de sequedad extrema y una radiación solar inusual para estas fechas.

Históricamente, febrero en Nuevo León es un mes de contrastes y frentes fríos residuales. 

Sin embargo, los registros de este 2026 marcan un hito.

Mientras que en el último lustro las temperaturas promedio de febrero oscilaban entre los 22°C y 25°C, el pronóstico para esta semana apunta a máximas que superarán los 38°C en la región metropolitana y citrícola.

"Protección Civil Nuevo León informa que durante la presente semana dominará una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, sistema atmosférico caracterizado por el descenso del aire (subsidencia), lo que inhibe la formación de nubes y lluvias, favoreciendo cielo despejado, mayor radiación solar y un incremento significativo en las temperaturas", informó la dependencia.

Se espera que el jueves sea la jornada más crítica del periodo con temperaturas que alcanzarán los 38 grados como máxima.

"Estas condiciones propiciarán ambiente cálido a caluroso en el estado de Nuevo León, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y 38°C en la región Metropolitana, así como viento de componente este-sureste con rachas moderadas a fuertes", se agregó en el comunicado de las autoridades estatales.

Alerta por incendios forestales 

Protección Civil advirtió que la humedad relativa caerá por debajo del 20%, una condición peligrosa que, sumada a las rachas de viento moderadas a fuertes del este-sureste, facilita la propagación de incendios forestales y de pastizales. 

Ante este panorama, las autoridades exhortan a la población a seguir estas reglas de oro: 

  • No quemar basura en ninguna circunstancia. 
  • Evitar arrojar colillas de cigarro encendidas. 
  • Prohibido encender fogatas en zonas rurales o de bosque. 
  • Reportar de inmediato cualquier columna de humo al número de emergencias 9-1-1. 

El Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León informó que se mantiene en monitoreo permanente para informar sobre cualquier cambio relevante en las condiciones meteorológicas. 

WhatsApp Image 2026-02-17 at 1.02.25 AM.jpeg


