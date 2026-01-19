Podcast
Whats_App_Image_2026_01_19_at_6_25_03_PM_08fa5e424a
Finanzas

NL presenta potencial turístico y económico en Madrid

Se expuso el papel estratégico del estado como economía sólida, con infraestructura, conectividad y entorno favorable para proyectos turísticos y empresariales

  • 19
  • Enero
    2026

Como parte de su agenda de trabajo en el marco de FITUR 2026, el gobierno de Nuevo León sostuvo un encuentro empresarial con representantes del sector privado en Madrid, con la finalidad de presentar las oportunidades de inversión que ofrece el estado en materia turística y económica.

La reunión se llevó a cabo en el Despacho Garrigues, y fue encabezada por Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León, y Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, quienes presentaron una visión conjunta del estado como uno de los principales polos de atracción de inversión en México y Norteamérica.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 6.25.03 PM (2).jpeg

Durante la sesión, se expuso el papel estratégico de Nuevo León como una economía sólida, con infraestructura, conectividad y un entorno favorable para el desarrollo de proyectos turísticos y empresariales, destacando la coordinación entre los sectores público y privado para generar condiciones de certidumbre a inversionistas internacionales.

También participó David Vich, socio responsable de Turismo y Hoteles en Garrigues, y Rafael Villamar, socio corresponsable de Garrigues México, quienes compartieron su perspectiva sobre las oportunidades que existen para el desarrollo de proyectos vinculados al turismo, los servicios y la inversión extranjera en el estado.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 6.25.03 PM (1).jpeg

Por su parte, José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dirigió un breve mensaje en el que destacó el talento universitario del estado y el papel de la institución en la formación integral y proyección internacional de Nuevo León, a través de expresiones culturales que acompañan la agenda del estado en Madrid.

Este tipo de reuniones forma parte de la estrategia de Nuevo León para fortalecer su posicionamiento internacional, promover el diálogo directo con el sector empresarial y consolidar alianzas que impulsen el crecimiento económico y turístico del estado.


