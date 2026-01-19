Podcast
Nuevo León

Insiste MC con reforma judicial; PAN asegura que no hubo interés

MC plantea como prioridad armonizar la reforma judicial y la paridad electoral, mientras el PAN acusa que esa bancada antes no mostró interés en ambos temas

  • 19
  • Enero
    2026

Los partidos ya comenzaron a presentar sus agendas mínimas para este nuevo periodo legislativo y para Movimiento Ciudadano la reforma judicial es prioridad, pero el PAN asegura que en temporadas pasadas esta bancada nunca mostró interés al respecto.

En la presentación de su agenda mínima, Movimiento Ciudadano resaltó el hecho de que es importante armonizar la Constitución Local con la Federal en torno a la reforma judicial y también en temas de paridad electoral.

"Nosotros consideramos que son de las agendas que no pueden seguir postergándose, no podemos seguir dando más tiempo a esto; (mientras que en la reforma judicial) se han generado mesas de trabajo sobre este tema, entendemos que puede haber modificaciones a lo ya aprobado a nivel federal, pero es un asunto que tiene que resolverse ya, es impostergable".

"La reforma electoral en materia de paridad también consideramos que es un tema impostergable; se deben considerar los gabinetes paritarios, que no existen en nuestra Constitución, en los órganos autónomos y aquello que signifique la paridad en todo”, dijo la coordinadora de MC, Sandra Pámanes.

Por otra parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que en el periodo anterior tanto su bancada en conjunto con el PRI y PRD presentaron iniciativas al respecto de los dos temas, pero Movimiento Ciudadano no mostró interés al respecto.

“Son ellos los que no han mostrado interés en la reforma judicial; nosotros lo platicamos con el anterior coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, ahora secretario de gobierno, y nunca hubo interés por parte de esa bancada.

“Tanto el PAN, PRI y PRD formalizamos esa necesidad de avanzar desde enero del año pasado y en materia electoral podríamos tener diferencias, pero podemos llegar a un consenso para llegar a los 28 votos”, agregó De la Fuente.


